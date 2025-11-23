¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ÎÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿¡¡¡Á ¡Ö²°³°ÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢¡×¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè ¡Á
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¡£¹â¤Þ¤ë¥´¥ë¥ÕÇ®¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¡Ê¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡Ë¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿²°³°Îý½¬¾ì¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ØÁ°¤Î°ìÅùÃÏ¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç¸«¤«¤±¤ëIT¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡×¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²°³°¤È¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¶¥Áè¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤«¡¢¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ÎÅÝ»º¤Ï2025Ç¯1-10·î¤Ç6·ïÈ¯À¸¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë²áµî20Ç¯¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
ÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÈÎÇäÉÔ¿¶
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤Ï²°³°¡¢¥¤¥ó¥É¥¢´Þ¤á¤¿¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò¼ç¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÅÝ»º¡ÊÉéºÄ1,000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤ò½¸·×¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2006Ç¯°Ê¹ß¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡¢2008Ç¯¤È2020Ç¯¤Î5·ï¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ï1·ï¡¢2022Ç¯¤Ï¥¼¥í¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ï1·ï¡¢2024Ç¯¤Ï2·ï¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤êÁýÀª¤ËÅ¾¤¸¡¢10·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç¤¹¤Ç¤Ë6·ïÈ¯À¸¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£6·ï¤¹¤Ù¤ÆÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ç¡¢ÉéºÄµ¬ÌÏ¤Ï1²¯±ßÌ¤Ëþ¤¬4·ï¡Ê¹½À®Èæ66.6¡ó¡Ë¤È¾®¡¦ÎíºÙ»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤â2·ïÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÊª²Á¹â¤È²áÅö¶¥Áè
¡¡²°³°¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤È¥Í¥Ã¥È¡¢¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñÉéÃ´¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¿·µ¬³«¶È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢»ÄÂ¸¼ÔÍø±×¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤ä¡¢¶áÇ¯¤Î±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¡£ÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢ÍøÍÑ¼ÔÎ¥¤ì¤¬µ¯¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¸ÜµÒ¤¬Î®½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¡¢ÂæÆ¬¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤âÂ³¤¡¢·Ð±Ä¤Ë¸·¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤¬Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢³¹Ãæ¤ËÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¤¤ÊüÂê¤ä¥×¥í¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢24»þ´Ö±¿±Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥¢Æ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²°³°¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¸ÜµÒ¤â³ÍÆÀ¤·¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²°³°¤ÎÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤«¤é¥¤¥ó¥É¥¢Îý½¬¾ì¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡×¤È¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²°³°ÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÃÆÆ»Â¬Äê´ï¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¥¤¥ó¥É¥¢Îý½¬¾ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¥»¥ó¥¹¤ÈÎý½¬¡¢ÎÉ¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¤À¡£¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤É¤Î¡ÖÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢»ö¶È¼Ô¤âÀÚâøÂöËá¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤À¡£