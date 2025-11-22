¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ÎÍº¡Ö¥À¥°¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¡×¤È¡Ö¥À¥Ë¡¼¡¦¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡ÚÁ´Æü¥Õ゚¥í¥ì¥¹³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼ÎóÅÁ¡Û
Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿90Ç¯Âå¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤âÂ¿¤¯»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¡¢ÆÃ¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾®¶¶·úÂÀ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï11·î10ÆüÈ¯Çä¡ØÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹90Ç¯Âå³°¹ñ¿ÍÎóÅÁ¡½¾®¶¶·úÂÀ¤¬Àï¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÃË¤¿¤Á¡½¡Ù¡Ê¾®¶¶·úÂÀÃø¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿90Ç¯Âå¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡×
¥«¥ó¥Ê¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Î²¦ºÂ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ÎÍº¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢90Ç¯Âå¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡×¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾®¶¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥À¥°¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¢¥Þ¥ì¥ó¥³¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥È¥ó¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢¥¸¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤È¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤ÇËÍ¤È¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë1989Ç¯3·î27Æü¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó!¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÉÉã»Ò¥¿¥Ã¥°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ë¡¼¥¹¡Ê¥µ¥à¥½¥óÅßÌÚ¡õÀîÅÄÍøÌÀÁÈ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤ª¤è¤½1Ç¯¸å¤Î1990Ç¯4·î9Æü¤Ë2ÂåÌÜ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ê»°Âô¸÷À²¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç²¦¼Ô¥«¥ó¥Ê¥à¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°´ê¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¢¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç»°Âô¤µ¤ó¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¸×¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤°¤ËºÇ½é¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡õ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°Âô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¶¶¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ÏÊÖ¾å¤¹¤ë¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»°Âô¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¾å¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢ÀµÄ¾¡¢¡ÖÊÖ¾å¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÊÖ¾å¤»¤º¤È¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó»°Âô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÁÀ¤¨¤ë¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ËÉº¤¦ÊÄºÉ´¶¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¥«¥ó¥Ê¥à¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹
¤½¤ó¤ÊËÍ¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¤È¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¡×¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢½éÂå¤Î²¦¼Ô¤Ë¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥ç¥¥ó¥À¡¼¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1955Ç¯11·î¤ÇÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥Ù¥ë¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎÏÆ»»³ÀèÀ¸¤ÈËÅÐ¤µ¤ó¤¬3ÂåÌÜ¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ÇÈÄ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡¢µÈÂ¼Æ»ÌÀ¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢ºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó¤Ê¤É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿Í³½ï¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤Û¤«¤Î¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¥×¥íÊø²õ¸å¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÉü³è¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¥È¾®¼¯¤µ¤ó¤ÈÂç·§¸µ»Ê¤µ¤ó¤Î¡É¶ËÆ»¥³¥ó¥Ó¡É¤¬²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡É¶ËÆ»¥³¥ó¥Ó¡É¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ê¤é´°Á´¤Ë¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦¤òÁÀ¤¦¼ã¼ê¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢¶ËÆ»¥³¥ó¥Ó¤Ï4ÅÙ¤â²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»°Âô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤òÁÀ¤Ã¤ÆÊÖ¾å¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤â·è¤·¤ÆÃø¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤ËµÙ·ÆÁ°¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ËÉº¤¦ÊÄºÉ´¶¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥«¥ó¥Ê¥à¤Ç¤·¤¿¡£1988Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¾È½à¤ò¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ë¡¼¥¹¤òÇË¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢1994Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢¤¢¤Î¶ËÆ»¥³¥ó¥Ó¤òÄ¶¤¨¤ë5ÅÙ¤ÎÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¥«¥ó¥Ê¥à¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹vs¾®¶¶·úÂÀ¡õµÆÃÏµ£
¤Þ¤¿Èà¤é¤Î»î¹çÆâÍÆ¤â²¦¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò19²ó¤â¹¹¿·¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÌöÆ°´¶¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂÎÆÀ¤·¤¿¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¥¥Ã¥¯¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¤Ï¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¶¯¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤²¦¼Ô¤Ë¾¡¤È¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤ÏËÍ¤ÈµÆÃÏµ£¤µ¤ó¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢¥Ç¥£¡¼¥È¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¤¬²¿ÅÙ¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î²¦ºÂ¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»î¹çÆâÍÆ¤â¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢1992Ç¯5·î25Æü¡¢º£¤ÏÌµ¤µÜ¾ë¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡¢¥«¥ó¥Ê¥àvs¾®¶¶¡õµÆÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶À¤Âå·³¤ÎÃç´Ö¤À¤Ã¤¿µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÌµ´§¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¥«¥ó¥Ê¥à¤Î¸ü¤¤ÊÉ¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¥«¥ó¥Ê¥à¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡©¡×¡ÖÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¤ÇµÆÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È»î¹çÁ°¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ï²ñ¾ì¤¬°Û¾ï¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤µ¤Ë¡ÉÂçÇúÈ¯¡É¡ª¡¡¼Â¶·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ß·Ï¯¥¢¥Ê¤¬¤Î¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¡ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤Ç¤âËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤â¤¢¤Î»î¹ç¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤¬¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥ó¥Ê¥à¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÏYouTube¤Î¡ÖÆü¥Æ¥ì¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¥¢¡¼¥«¥¤Éô¡×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ÎÇòY¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ¤Î³¹Æ¬¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¹µ¼¼¤«¤é¤Î¤¾¤¤Ë¤¤Æ¤¿¤°¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤ÇËÍ¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤ê¤È¡¢Èà¤é¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ç¤Ï¶¯¤µ¡¦¾å¼ê¤µ¡¦¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ÎÇ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤Ï¥»¥ßÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ß¤È¥á¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï90Ç¯Âå¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤ò¡É¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î¥×¥é¥¤¥É¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤±¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢À¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Ø¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¸Ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤ÆËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¨¡¨¡¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç²¤ÊÆ¤ÎÁª¼ê¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÃÄÂÎ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¬¡É¾®¶¶¥¤¥º¥à¡É¡£ÆÃ¤Ë92Ç¯º¢¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²¤ÊÆ¤ÎÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤É2¿Í¤ÎÀ³Ê¤ÏÀµÈ¿ÂÐ
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥«¥ó¥Ê¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢À³Ê¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡£¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥¹¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÂç¿Í¤·¤¤À³Ê¡£¶Ú¥È¥ì¤âÌÛ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤½¤Î¤â¤Î¡£Èà¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤è¤¯¤¤¤¿¤º¤é¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡É¥¿¥¤¥Ä²¼¤í¤·¡É¡£Áê¼êÁª¼ê¤¬¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ç¸åÊý¤ËÅê¤²¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ï¤¯¤ë¤Ã¤È²óÅ¾¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ò¥°¥Ã¤È²¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÄ¾å¤µ¤ó¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¿¬¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤ÀËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ä¤ÎÉ³¤ò¥®¥å¡¼¤Ã¤ÈÄù¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤¬²óÅ¾¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¥¿¥¤¥Ä¤ò²¼¤í¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¼¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¥Õ¥¡¥Ã¥È¤¬¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËËÍ¤¬Å´·ýÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤â¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤é¤¯¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë»î¹çÁ°¡¢ÌÚÀ½¥Ð¡¼¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê²¥¤é¤ì¤¿¡×¡Ö³Û¤¬³ä¤ì¤ÆÂçÎ®·ì¡×°ìÈÖÄï»Ò¡¦Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤ÈÄï¡¦ÃöÌÚ·¼²ð¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅÁÀâ¤Î¿¿Áê¡×¡ÚÆÃÊÌÂÐÃÌ¡Û