Spelldata¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤Î½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤È½¢Ï«»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¤ä¤Þ¤°¤Á½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Ø¤Î»²²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤è¤êÆ±¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï´ä¹ñ»Ô¤È¤Î´ë¶È¿Ê½Ð¶¨ÄêÄù·ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²è»þ´ü¡§2025Ç¯10·î
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§»³¸ý¸©
¼ç¤Ê»Ù±ç¡§´°Á´ºßÂð¶ÐÌ³¡¢¶ÈÌ³»þ´ÖÆâ¤Î³Ø½¬ÊÝ¾ã¡Ê1Æü3»þ´Ö¡Ë¡¢´ä¹ñ»Ô¤Ø¤ÎµòÅÀ³«Àß
ÌÜÅª¡§½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è
Spelldata¤Ï¡¢»³¸ý¸©¡¦Âç³Ø¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤°¤Á½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¹ñ»Ô¤«¤é¤Î´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¼õ¤±¡¢¸©Æâ¤Ç¤Î¿·µòÅÀÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»³¸ý½÷ÀWeb¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ã»´ü°éÀ®¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸©Æâ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ÖË¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö700»þ´Ö°Ê¾å¤Î³Ø½¬¤Ç¥×¥í¤ò°éÀ®
Spelldata¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿³Ø½¬»Ù±çÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¡Ö1Æü3»þ´Ö¡×¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Ç700»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë³Ø½¬Åê»ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê°éÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤â10Ç¯´Ö¤ÇÌó7,000»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢°ìÎ®¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´ºßÂð¶ÐÌ³¤È½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý
½÷À¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö´°Á´ºßÂð¶ÐÌ³À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ´ÖÃ±°Ì¤ÎÍµëµÙ²Ë¤äµÞ¤ÊÁáÂà¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Spelldata¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶À°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ»³¸ý¸©Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍºàÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë´óÍ¿¤·¡¢½÷À¤¬ITÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Spelldata¡Ö¤ä¤Þ¤°¤Á½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×»²²è¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
