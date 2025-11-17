櫻島埠頭<9353.T>＝商いを膨らませ急上昇。５日移動平均線を離れ２５日移動平均線との上方カイ離を解消する展開。早晩５日・２５日線のゴールデンクロスが予想されるなか、買い意欲が活発化している。大阪港を拠点に港湾運送や倉庫事業などを展開し、石炭・コークスなど輸入燃料の受け入れや保管、需要家納入を行うが、ばら積み・液体貨物の輸送で実績が高い。今後、日本維新の会が掲げる「副首都構想」のシナリオ進展に伴い、「同社が有する含み資産拡大への思惑が増幅されている」（中堅証券ストラテジスト）とするが、これを抜きにしても、現在のＰＢＲは会社解散価値の半分である０．５倍前後とイレギュラーに近い水準であり株価訂正高余地が大きい。高市政権が１７の戦略分野として重点投資の対象に掲げる「港湾ロジスティクス」は文字通り同社のテリトリーであり、国策を背景に活躍機会が高まるとの見方も追い風となっている。



ブシロード<7803.T>＝物色の矛先向かいストップ高。前週末１４日取引終了後、第１四半期（７～９月）連結決算を発表。売上高は１３７億６６００万円（前年同期比１２．２％増）、最終利益は１６億６３００万円（前年同期５９００万円）となった。最終利益の通期計画（２７億円）に対する進捗率は約６２％と高く、これがサプライズとなる形で買いを呼び込んでいる。トレーディングカードゲームやライブエンタメ、マーチャンダイジング（ＭＤ）が順調に進捗。デジタルゲームは軟調に推移したものの、大型タイトルの発売と開発費の減少により前年同期比では増収増益となった。為替差益の計上や、前年同期に為替差損を計上した反動も寄与した。なお、通期の減収減益見通しは据え置いている。



ＮＩＴＴＯＫＵ<6145.T>＝急反発で新高値。精密ＦＡのトップメーカーでコイル用自動巻線機では世界シェア首位に位置している。電子デバイスや自動車、家電、精密機器向けなど幅広い業界を対象にコイル巻線機及び周辺機器を販売し、高水準の需要を獲得している。米国向けを中心に海外売り上げが好調に推移したほか、利益率の改善も寄与しており、前週末１４日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の３３億円から４０億円（前期比３．６倍）に大幅増額し、２４年３月期の過去最高利益に肉薄する見通しとなった。加えて、今期の年間配当の上乗せも発表、従来計画の５０円から１０円上方修正し６０円（前期実績は４２円）とする。これに伴い配当利回りは前週末終値換算で２．５％強に達する。これらをポジティブ視した買いを誘導している。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS