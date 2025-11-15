自民党と連立を組んだばかりの日本維新の会を直撃した藤田文武・共同代表の公金還流疑惑。本誌・週刊ポストの取材で、維新をめぐる別の公金還流疑惑があることがわかった。11月17日（月）発売の同誌が詳しく報じる。

【写真】1回で232万円の発注も…収支報告書の写真

これまで問題となってきたのは、藤田氏が政党助成金や調査研究広報滞在費を使って自身の公設第一秘書が代表の会社「リ・コネクト」にポスターやチラシのデザイン・印刷代など総額約2000万円を支出し、公設秘書は同社から報酬を得ていたという内容だ。

今回、よく似た構図で、維新の議員たちがよく利用している「デザインビレッジ」という、もうひとつのデザイン制作会社があることをつかんだ。

藤田氏ら複数の議員の政党支部や政治団体がこの会社に機関紙の制作やチラシなどの印刷やデザインを発注し、3年間（2021〜2023年）の支出総額は約948万円にのぼり、そのうち約310万円は政党助成金が使われていた。

「会社の代表はほかの人になってもらった」

維新とどんな関係がある会社なのか。登記簿謄本によると、設立時の本社は維新の藤田あきら・大阪市議の所有する大阪市港区のマンションに置かれていた。あきら氏は市議ながら国政政党・日本維新の会の広報局長（役員）を務めており、藤田文武氏とも親しい関係にある。

藤田あきら市議にデザインビレッジとの関係を聞くと、「いかなる法令に照らしても適法である」と前置きしてこう語った。

「デザインができるメンバーと話をした時に、政治家のチラシって面白くないよねという話になって、じゃあ自分たちで作って政治家のかっこいいチラシで政治家と住民の距離を縮めることができるんじゃないかと会社を始めた。

私が代表として名前が出てしまうと、先輩後輩の議員から"安くやってよ"と頼まれた時に断わりにくいので代表は他の人になってもらった。現在進行形で（会社の）メンバーでしたが、今回のことを受けて会社を離れる方針です」

日本維新の会党本部はこう説明した。

「ご指摘の支出はいずれも政治資金規正法に基づき収支報告書で公開されているものであり、いずれの案件についても実際の業務委託の対価として支出していると承知しています。よって公金の還流にあたらないと認識しています。しかし、ご指摘を踏まえ、党として内部規則を定めたいと考えます」

11月17日発売号の週刊ポストでは、藤田文武氏やデザインビレッジに印刷物などを発注していた維新の他の議員たちの説明、問題の経緯、専門家の見解に加え、藤田文武氏と藤田あきら氏が互いの"身内"の会社に印刷物を発注し合っていた問題やそれが適正額かという疑義についても詳しく報じている。