¥±¥ó¥³¥Ð¤«¤é¤Î¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É¤ò¹ðÈ¯¡ª¡©¤äÃÄ¡¦ËÜ´Ö¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬¡¢11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤äÃÄ¡×ËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡Ê42¡Ë¤«¤é¡È¹³µÄ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥È·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡ÊKOC¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤äÃÄ¡×¡£Èà¤é¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ´Ö¤Ï¥±¥ó¥³¥Ð¤ËÂÐ¤·ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¬·ë¹½Â¤È¤«ºÙ¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É´é¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤ì¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇµÞ¤Ë¡¢¡È²¶¡¢ËÜ´Ö¥¥Ã¥É¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£ÀèÁÄÂå¡¹¤³¤»È¤ï¤ì¤ÆÍè¤¿¥ä¥Ä¤Î´é¤ä¤í¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡È¹³µÄ¡É¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡ÖËÜ´Ö²È¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È²¼Æ¯¤¤ä¤«¤é¡£²¼ÀÁ¤±¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ´Ö¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Í¤§¡É¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢Ç§¤á¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¡ÈÌÔ¹³µÄ¡É¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ç¤â¡¢¤äÃÄ¤Ï¡È¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¡É¤Ã¤Æµ¤³Ú¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£Ëè²óÌÌÇò¤¤¤·¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Öµ¤³Ú¤Ë¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£À¸¤ÎÊÌ¤ì¤ä¤Ê¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡£