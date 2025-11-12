野球日本代表・侍ジャパンは１１日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けて宮崎市内で強化合宿５日目を行い、井端弘和監督（５０）は練習前に全選手を集めて約３０分間の緊急ミーティングを開催した。１０日の練習試合・広島戦で浮き彫りになったピッチクロックへの対応を改めて確認。新ルール対応に自信を示し、「メインはここにあった」と今キャンプの収穫を語った。

広島との練習試合から一夜明け、井端監督はミーティングを開催した。練習前、クラブハウスに選手を集めて３０分間。「昨日の試合後、審判と話をさせてもらった」とし、「試合で曖昧な部分もあったから、そこのすり合わせをした」と明かした。

同戦にはＭＬＢから審判員の派遣を要請。球審をブロック・バーローさん、二塁塁審を史上初の女性審判となったジェン・パウォルさんが務めた。ピッチクロックの操作もＭＬＢのスタッフが担当。ＷＢＣ本大会に限りなく近い環境を整えた。

指揮官は「最初に『真面目だね』と言われました」と笑わせ、「２月からだと遅かったと思う。それ（調整）以外のメインはここにある。僕らも含めてこの期間、すごく大きかった」と強調。知識だけではなく体感できた収穫に手応えを得た。

同戦では打者が２度、違反で１ストライクを取られた。また、森下がフェンス際の打球を処理し、すぐに返球するとタイマーがスタート。慌てて定位置に戻る場面もあった。それでも井端監督は「ここから数をこなしていけば、おのずとタイムが取れる」と対応に自信。予習バッチリの真面目な侍たちで、ＷＢＣ連覇の道を切りひらいていく。