【イオン限定】マイメロディ＆クロミのペアマスコットが登場！
11月20日（木）に全国の「イオン」「イオンスタイル」約240店舗（一部取り扱いのない店舗あり）のおもちゃ売場ファンシー＆雑貨コーナーと「イオンスタイルオンライン」にて、イオン限定「マイメロディ＆クロミペアマスコット」が発売される。
マイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。
クロミは、自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？
イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。
世界中をクロミ化するため奮闘中！
2025年はマイメロディがデビュー50周年、クロミがデビュー20周年を迎えた ”おそろい” アニバーサリーイヤーです。イオンでは周年を記念して、マイメロディとクロミがセットのイオン限定のボールチェーンマスコットが販売される。
どちらの頭にも、イオンを象徴するコーポレートカラーのリボンを付け、マイメロディはクリームソーダ、クロミはアイスクリームを手に持っている。
Wで周年となったマイメロディとクロミをお迎えしてみては。
