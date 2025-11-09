休めない原因は「自己肯定感の低さ」にあるかも。「休んだほうがいい」と頭でわかっていても休むことに抵抗がある人は…【著者インタビュー】
「何もしないと罪悪感を覚えてしまう」「定時で帰るのが気まずい」「相手に気を遣いすぎてしまう」――当てはまる人は、きっと毎日へとへとなのでは？ あなたに今必要なのは「絶対に休む」「自分に親切にする」という覚悟なのかもしれません。
『ニャンだかラクになる休み方』（Jam：著、名越康文：監修/スターツ出版）は、休み下手の人たちに、気持ちの切り替え方やアイディアを教えてくれる1冊。ハッと我に返る言葉ばかりで、読み終える頃には「休めない」が「休もう」に変わっているはずです。
――休めるときは休んだほうがいい、と頭ではわかっていても休めない。自己肯定感の低さが原因になっていることがあって、そういう人は休むことに抵抗がある…という話にハッとさせられました。ご自身も休めないタイプだったそうですね。
Jamさん（以下、Jam）：私の場合は仕事が好きなこともあって、「休めるときに休もう」と考えていると、永遠に休むことがなくて。それで体を壊し、痛い目にあってきたので、「休むぞ」と覚悟を決めないと休めないなと思ったんです。
――めまいが止まらないメニエール病を発症されたそうですね。休むことを怠ったことで病気になり、動けなくなってしまうとはおそろしいです…。
Jam：仕事が溜まるのと同じで、疲れも溜まりますから。私の場合は、仕事や用事があるときと同じように「休みの予定」をスケジュールに組み込むんです。その日は、何もしないときもあるし、何もしないけどジムだけは行く日もあります。体というより気持ちが疲れているときは、運動をするとスッキリするので。気分に合わせて決めています。
――新しい気づきがたくさんありそうな1冊ですが、本書でこだわったことを教えてください。
Jam：友だちの相談に乗るような気持ちで書いています。「教えてあげる」っていうスタンスでマウントを取ってしまうと、読んだ人はカチンとくると思うので。友だちが相手なら、優しくしたいとか、傷つけないようにしようとか、そういう気遣いができると思うので。
取材・文＝吉田あき