木村隆寛氏「ジルコニアでいいと思う」！“全部折れて全部やり直しになる”被せ物のリスクも徹底解説
「皆さんの口内には何を入れていますか？良い面もあれば悪い面もある被せ物についてランキング形式で徹底解説します【奥歯の被せ物】」と題された動画に登場したのは、ハプラス歯科理事長・木村隆寛氏。木村氏は自身のYouTubeチャンネルで、「本当は患者さんにゆっくり診療室でお話ししたい内容」を分かりやすく解説。今回は「奥歯の被せ物のおすすめ」について、豊富な経験をもとにランキング形式で詳しく語った。
木村氏はまず、「奥歯は前歯よりもさらに大事。強度と長持ち度が最重要」と強調。奥歯がしっかりしていないと「前歯も持たない」とし、見た目よりも機能性と耐久性を重視すべきと説く。その上で保険診療と保険外材料の特徴や違いを細かく紹介した。
まず保険診療の被せ物について、「これはやめておいた方が良い」としてチタンのクラウンやHGCクラウンを指摘。「チタンは硬すぎて調整や再治療時には削りづらい。技工士泣かせでエラーが多い」とし、「HGCは全てレジン素材だからすぐ黄色くなり、虫歯になりやすい」と評価した。
一方、保険で推奨できる被せ物では、3位にピーク缶、2位に銀歯（金銀パラジウム合金）、そして1位に現在爆発的に普及している白いクラウン「CAD/CAMクラウン」を挙げた。「CAD/CAMクラウンは見た目が綺麗で、特に4～6番の奥歯にはおすすめ」としつつも、「レジン成分が入っているため、経年劣化でくすんだり、噛み合わせがすり減って再治療が難しくなる場合がある」との注意点もあわせて伝えた。
保険外診療では、3位にセラミック（E-MAXやメタルボンド）、2位に「見た目は金色だが、エナメル質に近い性質を持つゴールドクラウン」、そして栄えある1位に「ジルコニア」を選出。「ジルコニアの良さはとにかく頑丈で安定していること。色味も自然に近づいてきており、隣の歯とも見分けがつかないくらい」と太鼓判を押した。一方で「全部折れて全部やり直しになることもあるくらい難易度が高いが、それだけに作る技術も重要。だから保険収載も難しい」と、“難しさ”と“良さ”の両面を忌憚なく語った。
動画の締めくくりでは「1回入れちゃった歯は再治療なしで長持ちさせるのが一番。材料を選び間違えないよう、必ず歯医者さんと相談を」と呼びかけ、「奥歯だからこそ良いものを選ぶ価値がある」とメッセージを残した。
