¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡Ù11·î23Æü¡¦24Æü³«ºÅ¡¡¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±ïÆü¡ª¥³¥é¥ÜCAFE¤â¥ªー¥×¥ó¡ª¡ª
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤È¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥¢¥¤¥É¥ëº×¡Ù¤¬11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤ËÂçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤ÈÆ²Åç¥ê¥Ðー¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¤¤¤ÁÁá¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¥é¥ÜCAFE¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
11·î23Æü¡¦24Æü³«ºÅ¡ª¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¨¥Ó¥·ー±ïÆü¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¨¥Ó¥·ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ó¥·ー±ïÆü¡×¤¬¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤·¤¿¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅÆü: 2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë
²ñ¾ì: ABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¡Ö¥ê¥Ðー¥Ç¥Ã¥¡×¥¨¥ê¥¢
Æþ¾ìÎÁ: Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹
±ïÆüÆâÍÆ:
¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¨¥Ó¥·ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÈÖÁÈ¤ä¥¨¥Ó¥·ー¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥Ó¥·ー¤¯¤¸¡×
¡¦ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤·¤¿¥²ー¥à¡ÖÀÑ¤ßÀÑ¤ß¥¿¥ïー¡×¡Ö¥Õー¥Õー¥³¥í¥³¥í¡×
¡¦¥¨¥Ó¥·ー¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤âÍ½Äê
¢¨¤´Ãí°Õ: ³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»²²Ã¤Ë¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¥¨¥Ó¥·ー±ïÆü¤È¤Ï?
¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡È¹Ô¤¤Ä¤±¡É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¹±Îã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«Ãæ¡£
11·î23Æü¡¦24Æü³«ºÅ¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡×¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¾ðÊó
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¡äÆ²Åç¥ê¥Ðー¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¤Ë¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥½¥ó¥½¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Êー´ë²è¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¥É¥¥É¥¤¢¤ê¡¢KAWAIIËþºÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡£
²ñ¾ì¤ÎÇï¼ê¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î¡ÈKAWAII¥¯¥¤ー¥ó¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖKAWAII¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥²ー¥à´ë²è¤Ê¤É¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Êー´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤â!?Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Èー¥¯¥·¥çー¡äABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼ÒÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡×¥Èー¥¯¥·¥çー¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÍ¾±¤¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤ÈÖÁÈÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢ÏÃ¤ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÈÖÁÈ¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â!¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡È¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡É¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¶áµ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¿´¤È¤¤á¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥³¥é¥ÜCAFE¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤¬½Ð±é¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥³¥é¥ÜCAFE¡×¤¬10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¥³¥é¥ÜCAFE¤Ï¡¢ÃæÇ·Åç¤Î¿åÊÕ¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò²£¤Î¡ÖArt Beat Cafe NAKANOSHIMA¡×¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡Ê²ÐÍËÄêµÙ¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î11·î23Æü¡¦24Æü¤â±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢8¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥«¥é¥Õ¥ë¥¸¥åー¥¹¡×¡Ê900±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë ¤È¡¢4¼ïÎà¤Î¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¡×¡Ê1,600±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥³¥é¥ÜCAFE¥á¥Ë¥åー
¢¨³Æ¥á¥Ë¥åー¤È¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Äó¶¡¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤ÈÈÖÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Û
¡Ú¥³ー¥¹¥¿ー¡Û
¡Ú¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Û
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛ´ü´Ö¡Ê³Æ¥°¥ëー¥×¡Ë¡Û25Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡§SWEET STEADY11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡§CUTIE STREET11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡§FRUITS ZIPPER11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§CANDY TUNE11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡§SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡§CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～12/1¡Ê·î¡Ë¡§Á´4¥°¥ëー¥×
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½ÄêÇÛÉÛËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡×Ì¾¾ìÌÌ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ì¤ë¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã´ü´Ö¡ä 2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë ³«Å¹11:00¡¢ÊÄÅ¹19:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー18:30¡Ë¡¡¢¨²ÐÍËÄêµÙ
¢¨10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï16:00ÊÄÅ¹
¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã²ñ¾ì¡ä Art Beat Cafe¡¡NAKANOSHIMA ¡ÊÂçºå»ÔÊ¡Åç¶èÊ¡Åç1-1-20 Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¡Ë
¡ã¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ähttps://art-beat-cafe.asahi.co.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.asahi.co.jp/asobanyasonson/idolmatsuri/
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡×ÆÃÈÖÂè2ÃÆ¤Ï¡¢10Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë1»þ52Ê¬ÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£