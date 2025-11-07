この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが断言「毎日タイミングを取っても精子は薄くならない！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【妊娠率】上がるのは排卵日の〇日前！男性も〇回目だと奇形率が下がる！」と題した動画で、12人の子を持つ助産師HISAKOさんが、妊活中のタイミングや妊娠率、精子の質についての疑問に、医学的根拠を交えて詳しく解説した。



HISAKOさんは「妊娠率を上げるには、回数とタイミングが重要だと思っています」との質問に対し、「人間の妊活はとても不効率」と指摘しつつ、排卵日の2日前と前日が最も妊娠率・出産率が高いとされるエビデンスを紹介。「実際、統計をとっていってもやっぱり排卵日の2日前と前日にタイミングを取るのが一番良かった」と強調した。



夫側が「精子が薄くなるから毎日は無理」と主張するケースについても、最新の医学研究を紹介し、2014年にイギリスの大学で行われた実験やWHO（世界保健機構）の見解から「毎日射精しても精子が妊娠に至れないほど薄くなることはなく、むしろ新しい精子の方が運動率が高く質が良い」と明言。「数打ってなんぼ、は本当にそう。精子は毎日無休で作られているので毎日でも全然OK」と、安心感のある回答を示した。



ただし、HISAKOさんは「男女で妊活へのモチベーションには温度差がある」とも述べ、「女性は赤ちゃんが欲しい一心になりがちですが、男性はプレッシャーをかけられると萎縮してしまい、夫婦仲にも影響する」と夫婦間のコミュニケーションの大切さにも言及。「排卵日ピンポイントの3連チャンよりも、2日に1回や週に2~3回のペースでコンスタントにタイミングを取るほうが、精神的にも身体的にもおすすめ」とアドバイスした。



また、「タイミングを合わせるのにプレッシャーを感じすぎず、お互い無理のない範囲で」との思いも伝え、「排卵検査薬や基礎体温も活用しつつ、1年経っても妊娠しない場合は病院に相談を」と現実的な目安も示した。



動画の最後は「妊活は夫婦の協力が大切。自分たちのペースで、無理なく続けてください」と、温かい笑顔でエール。「また次の動画で会いましょう。笑顔で子育て応援したくて作りました」と締めくくった。