ボクシングのダブル世界戦（１２月１７日、東京・両国国技館）の開催発表会見が６日、都内で行われ、ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝と団体内統一戦を行うことが決定。当初の対戦予定だった正規王者のアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝が試合から遠ざかるため変更となり、世界５階級制覇王者との激突になった。ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝は、初防衛戦でＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝と団体統一戦を行う。

期せずしてビッグネームとの手合わせが実現する。堤はドネア戦が電撃決定し、「動揺もあったが、誰もが知るレジェンドと戦えるのはとても光栄。ドネアは身体的にも衰えは出ていると思うが、『やっぱりドネアはドネアだな』という印象。世間が思う以上にハードな試合で（相手も）仕上げてくると思うので、全力を尽くして勝ちたい」と決意を込めた。

井上尚弥との２度の対戦でも有名な５階級制覇王者は、６月に２年ぶりの再起戦に臨みＷＢＡ世界暫定王座を獲得。バルガス戦に向けて準備をしていた堤は、試合まで２カ月を切った最近になって相手変更を知った。「練習中に聞いて『俺、本当にドネアとやるの？』と興奮した。ソワソワして浮足立つような感じだった」。ただ、名王者も今月で４３歳。「ノニト・ドネアというネームバリューはすごい」とうなずきつつ、「立場としては絶対勝たないといけない。今のドネアに負けることは許されない半面、怖いなという気持ちもあり、いろんな感情がまざっている」と吐露した。

この大一番に勝った場合、今後の展望として今月２４日の那須川天心（帝拳）と井上拓真（大橋）によるＷＢＣ同級王座決定戦の勝者や、ＷＢＯ同級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）との統一戦に意欲。さらに「スーパーフライ級からレジェンドがバンタム級に上げてきたので、統一戦ができないなら、ぜひ挑戦も受けたい」と、元世界４階級制覇王者の井岡一翔（志成）との対戦にも興味を示した。「勝てば夢が広がる。それをつかむためにも全力をぶつけて勝ちたい」。バンタム級戦線が堤を中心に回り出そうとしている。