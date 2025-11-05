ドル円は１５３円台に下落 利益確定売りが強まる＝ＮＹ為替概況
きょうのＮＹ為替市場、市場全体にリスク回避の雰囲気が広がる中、円高が優勢となり、ドル円は１５３円台に下落した。１１月相場に入り、本邦勢も連休から戻る中、利益確定売りが出ている。
ただ、積極的に下値を試す動きまではなく、あくまで調整の範囲。１５５円台を視野に入れた動きはまだ続いている状況ではある。一部からは、高市首相が自民党総裁に選出された時点から約７円上昇しているが、首相が円安への対応に消極的と思われることを踏まえると、ドル円はさらなる上昇余地があり、高市トレードはまだ続く可能性があるとの指摘も出ていた。
１５５円を超えると介入の声も出てきそうだが、現時点ではその可能性は低いとも見られている。高市政権は「どちらかと言えば、日本経済全体で見れば円安の方が好ましい」と考えている節もある。原材料やエネルギー価格が以前よりも落ち着いており、輸入物価も下落が続いている。急激な動きは別だが、現状は看過できる範囲と見ている可能性もありそうだ。むしろ、米国の方が神経質に見ているのかもしれない。
ユーロドルは下値模索が続き、ついに節目の１．１５ドルを割り込んだ。ユーロ自体の動意はなく、専らＦＲＢの利下げ期待の後退を材料にしたドル高がユーロドルを押し下げている。ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了しており、当面は据え置きが予想されている。一方、ユーロ円は円高からの売りが強まり、１７６円台前半まで下落。きょうの下げで２１日線を下回った。
ユーロ圏の経済ファンダメンタルズが堅調であることから、ＥＣＢがこれ以上利下げを進める可能性は低く、ユーロは回復に向かうとの指摘もアナリストから出ている。ユーロ圏のマクロ経済環境は概ね支援的で、今後もその傾向が続くと見られるという。ＥＣＢは先週の理事会で貿易を巡る不確実性の後退やガザ地区での停戦を背景に、成長に対する下方リスクが軽減したことを強調した。
現在、ＥＣＢは来年６月まで政策金利を据え置くと見込んでおり、その間にＦＲＢは利下げを進めると予想している。そのため、ユーロドルは年末までに１．２０ドルまで上昇し、２０２６年第３四半期には１．２６ドルに到達すると予想しているという。
ポンドドルは下値模索が続き、１．３０ドル台半ばまで下げ幅を拡大。年初から今年７月までの上昇波のフィボナッチ３８．２％戻し水準を完全にブレイクしており、その場合、５０％戻しの水準に到達する可能性が高まる。その水準は１．２９４５ドル付近にあり、心理的節目の１．３０ドルを割り込むことになる。
一方、本日はポンド円も下げが強まり、２００円割れを試す展開。２１日線を下放れる動きを見せているが、目先は１００日線が１９９円台半ばに来ており意識される。
リーブス英財務相が財政課題について言及したこともポンドを圧迫。同財務相は、「高い借入コストへの対応が必要だ」と述べ、「前政権と世界的な貿易摩擦が英経済に悪影響を与えた」と指摘。この発言を今後の増税の可能性を示唆したと市場は受け止めた模様。同財務相は、債務削減は次期予算の最優先課題であり、英経済をより持続可能な基盤に戻すことを目指しているとも述べていた。
