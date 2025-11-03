この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ほうれい線が気になるあなたへ」と題した最新の動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。動画では、片岡氏が多くの方にとって悩みのタネとなっている“ほうれい線”への対処法について自身の考えを語った。



冒頭で片岡氏は「今日だって笑う笑う」とポジティブな言葉を強調し、表情を豊かに保つことの大切さを視聴者に伝えた。ほうれい線は年齢や生活習慣だけでなく、表情筋の使い方にも大きく影響すると指摘。そのため「毎日しっかり笑顔を心がけることで、自然と表情筋が鍛えられ、ほうれい線も目立ちにくくなる」とアドバイスした。



さらに片岡氏は、日常的に取り入れやすい簡単な表情トレーニングや、炭酸を使った独自のセルフケア方法にも触れ、「難しく考えずにまずは笑顔！これが一番のポイントです」と熱く語る場面も。



動画の最後では、「年齢にとらわれず、今日だって笑う笑う。毎日を楽しみながら、健やかな肌と笑顔を手に入れてください」とエールを送り、締めくくった。