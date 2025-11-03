Ryota「共感力が乏しい人とは距離を置くべき」“付き合ってはいけない7タイプ”を警告
『【警告】付き合ってはいけない7種類の人／あなたをボロボロにするタイプがこれだ！』とのタイトルで、カウンセラー・作家のRyotaさんが自身のYouTube「ココヨワチャンネル」に登場。動画では「人間関係において付き合ってはいけない7種類の人」について、豊富な実例を交えながら詳しく語った。
冒頭でRyotaさんは「この世の中いろんな人がいるんですけど、いい人もいれば悪い人もいて、悪気はないんだけど付き合っているとしんどいっていう人も出てくる」と指摘。まず警戒すべきは「共感力の乏しい人」だとし、「そういう人物とはあまり関わらない方が、こちらとしては楽になる」と断言した。続けて「社会関係のバランスが取れない人」「いつもトラブルを起こす人」など、典型的な人物像とその見抜き方を一つひとつ解説。
特に「文句の多い人」については「自分を称賛してくれって言ってる人物なんです」と厳しく切り込み、「4,50代で文句ばかりの人がいた場合はできるだけ早く離れた方がいい」と助言する。さらに「くれくれ君」「否定から入る人」「多責思考の人」など、人間関係を消耗戦にしてしまうタイプの特徴にも言及。一貫して「人間関係は誰と付き合うか、選んでいい」と視聴者に警鐘を鳴らした。
最後に、「会話の中で肯定や共感が多ければ、その人と話そうって思えるし、奪いたいばかり・文句ばかりでモヤッとする相手なら注意が必要」と強調。「人間関係は来るもの拒まずにすると、しんどくなりますから、無理して熱心に作る必要はない」と動画を締めくくった。動画ではこうした具体的かつ実践的なアドバイスが続き、人間関係に悩む多くの人にとって参考になりそうだ。
