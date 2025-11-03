「紅桃林」はなんて読む？「紅桃」の読み方が難しい...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「紅桃林」はなんて読む？

「紅桃林」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福岡県久留米市の地名です。 いったい、「紅桃林」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ことばやし」でした。 紅桃林は、福岡県久留米市草野町に位置しています。 久留米市は、九州北部の中核都市として知られていて筑後川の恵みに育まれたため、古くから農業や酒造りが盛んなのだそう。 四季折々の花や果物狩りも楽しむことができ、久留米ラーメンをはじめとするグルメも人気がありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

