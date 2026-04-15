軽くて疲れずキレイに見える「ジャケットのようなトップス」





季節を問わない「ドライな編み地のジャケットカーデ」

肩ひじ張らない着心地と、きちんと感のいいとこどりができる、ジャケット未満でトップス風のカーディガン。ツイードライクなニットなど、ドライな編み地はオールシーズン使えるうえに、装いにさわやかな季節感を投影できる。







デニムに気品を宿すツイード調の端正なネイビー

カーディガン／マカフィー（トゥモローランド） デニムパンツ／ハイクル（ショールーム ロイト） ネイビーに白のラインが映える、気品漂う一着。ツイードのような質感が、いつものデニムスタイルを即座にクラスアップ。白の縁取りが全体をシャープに引き締めつつ、適度な抜け感を演出。







品格を上乗せできるゴールドのダブルボタン

ベージュジャケットトップス／カランシエル（シップス インフォメーションセンター） ノーカラーなので首元がすっきり見え、ブラウスやタートルネックとも好相性。カーディガン感覚の軽やかな着心地ながら、ジャケットに引けを取らない端正な佇まいで、装いに大人の品格を添えてくれる。







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