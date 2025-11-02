ドジャースは1998年から3連覇したヤンキース以来の2連覇

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は「1番・投手」で投打同時出場して3回途中5安打3失点。バットでは2安打3出塁の活躍だった。シリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がシリーズMVPを受賞した。大谷は試合後にインスタグラムのストーリーズ機能を更新。またも“ライオンいじり”を発動した。

大谷はストーリーズ機能を連投し、世界一の場面などを引用した。そして雄叫びを上げる山本の写真を添えると、次の投稿では大人のライオンが大きな口を開ける姿をアップした。

大谷は昨年のワールドシリーズで山本と赤ちゃんライオンのいじりを行うと、以降もたびたびイジリ倒していた。山本がポストシーズン全体を通してエースとして活躍し、正真正銘の“百獣の王”へ昇格したのかもしれない。

大谷自身はNHKのインタビューに応じた際に、「由伸が世界一の投手だと皆が思ってると思います」と大絶賛。その後は米放送局「FOXスポーツ」に出演した際も「どうやって投げたのか正直わからないですね。彼が世界でナンバーワンのピッチャーだと思っていますし、チームのみんなも思っている。そこに異論はないんじゃないかなと思っています」と、山本を称えていた。（Full-Count編集部）