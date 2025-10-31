ペットシッターさんが来た時の黒猫ちゃんの様子が可愛すぎると話題になっています。動画には「だれっ！？って感じが可愛いw」「最初の覗き見からめちゃくちゃ可愛い」等のコメントが寄せられ26万回以上再生されているようです。

【動画：ペットシッター入室時、怖がりで隠れていた黒猫→少しずつ距離が縮まって…】

怖がりなおこめちゃん

TikTokアカウント「ペットシッター ブリランテ」に投稿されたのは、ペットシッターさんがとあるお宅を訪問した際の様子です。こちらのお宅には、飼い主さん以外の人が来たときは隠れて出てこないという黒猫のおこめちゃんがいるそう。

姿を見せてくれないかなと思いきや、ソファーの後ろからおそるおそる顔をのぞかせているおこめちゃんの姿が…。

ちょっとずつ距離が縮まり…

ペットシッターさんが近づくと、目を真ん丸にしてびっくりしたお顔で見てきたそう。飼い主さん以外の人間にとまどいを隠せないおこめちゃんですが、意外にもお鼻をツンツンしても逃げなかったのだとか。

その後、ペットシッターさんとの相性が良かったようで、おこめちゃんは徐々になでなでをさせてくれたそう。怖がりなおこめちゃんがとても可愛い投稿となっていました。

同居猫のうにちゃん

そんなおこめちゃんはうにちゃんというハチワレ猫ちゃんと一緒に暮らしているそう。他の投稿では、ペットシッターさんに慣れず不安そうなおこめちゃんをうにちゃんがグルーミングしてあげているシーンも。

その後、ペットシッターさんもおこめちゃんをなでて、うにちゃんと一緒に安心させてあげたそうでした。

最初にご紹介した投稿は26万回以上再生され「だれっ！？って感じが可愛いw」「最初の覗き見からめちゃくちゃ可愛い」「まんまるおめめかわいい」等のコメントが多く寄せられていたようです。真ん丸な目をしてびっくりしているおこめちゃんの姿にキュンとした方が続出したようでした。

TikTokアカウント「ペットシッター ブリランテ」では、ペットシッターさんがお宅を訪問した際のペットの様子が投稿されています。猫ちゃんだけでなくわんちゃんや鳥や小動物のお世話の様子の投稿も話題となっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ペットシッター ブリランテ」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。