日産「新型エルグランド」世界初公開！ ライバル「アルファード」との差別化は“デザインと走り”にあり!? 15年ぶりのフルモデルチェンジで進化した「4代目」への想いや開発の背景とは？

差別化の鍵は「デザイン」と「ドライビングプレジャー」

2025年10月29日、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開幕した「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」において、日産は新型「エルグランド」を世界初公開しました。

1997年の初代モデル登場から27年。“プレミアムミニバン”という新たな市場を切り拓いたエルグランドが、実に約15年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たし、さらなる進化を遂げました。

なお、発売は2026年度内を予定していることがすでに明らかになっています。今回は、開発チームに新型エルグランドに込めた想いや開発の背景を伺いました。

約15年ぶりにフルモデルチェンジ！ 日産「新型エルグランド」に込められた想いとは？

初代エルグランドは、商用車ベースが主流だった当時のミニバン市場に、乗用車プラットフォームとV6エンジンを投入し、「快適で、走りも楽しい」という新しい価値を提示しました。

その後、2代目・3代目と進化を重ねたものの、近年はトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」が市場を席巻。そのなかでエルグランドは、次なる一手を静かに磨き続けていたのです。

4代目の開発を率いたのは、チーフプロダクトスペシャリストの中村智志氏。まず、デザインの方向性についてこう語ります。

「3代目は全高が低く、ライバル車と並ぶと見た目の堂々さで劣る印象がありました。ですから今回は、エルグランドらしい存在感とスタンスを取り戻すことを強く意識しました」

そして開発の中では、もちろんアルファード／ヴェルファイアといった競合の存在も強く意識していたといいます。

「比較されることは前提でした。そのうえで、エルグランドならではの個性をどう際立たせるかを徹底的に考え抜きました」

中村氏が挙げる差別化のポイントは、大きく2つ。ひとつはデザイン、もうひとつはドライビングプレジャーです。

「デザイン面では、“新しいラグジュアリーミニバンのかたち”を表現することを目指しました。そして、2列目・3列目に乗る人だけでなく、“運転して楽しいミニバン”であること。それこそが他社のプレミアムミニバンとの決定的な違いです」

ターゲットとする顧客層についても、中村氏のイメージは明確です。

「子育てが一段落し、家族や仲間やパートナーとの時間を楽しむ世代を想定しています。“第二の人生をともに楽しむクルマ”という位置づけです。大切な人を後席に乗せ、自分自身も運転を楽しむ――その両立を目指しました」

新型エルグランドは、“ショーファーカー”のような上質さと、“ドライバーズカー”としての爽快さを融合。

そのコンセプトを象徴する言葉が「LIMITLESS GRAND TOURER（リミットレス・グランドツアラー）」です。

日産は、誰もが憧れる“日本の高級車”をもう一度ゼロから創り直しました。新型エルグランドは、まさに“新時代のプレミアムツーリングミニバン”として、再び頂点を目指します。

“日本の美”と“先進機能”が融合したプレミアムデザイン

ボディサイズは全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mm（数値は日産測定値）と、3代目よりひとまわり拡大。

堂々としたスタンスに加え、広いキャビンと高いアイポイントがもたらす“見晴らしの良さ”が大きな魅力です。

日産「新型エルグランド」（4代目）

プログラムデザインダイレクターの佐藤大氏は、デザインの狙いをこう語ります。

「やはり“威風堂々と見えること”が大切でした。大きく構えて、しっかりと道に立つ。そのうえで先進性を加え、他社とは違う表現で“日産らしいプレミアムミニバン”を目指しました」

デザインコンセプト「The Private MAGREV（プライベート・マグレブ）」。佐藤氏は、「プライベートジェットのような上質な空間と、マグレブ（リニアモーターカー）のように滑らかな加速感を融合させた世界観」と説明します。

堂々としたシルエットを保ちながらも、風を切るような流麗さを感じさせる姿は、ジャパンモビリティショー2023で公開されたコンセプトカー「Hyper Tourer（ハイパーツアラー）」からの強いインスピレーションを受けています。

「2023年に発表した“ハイパーツアラー”のカラーブレイクやグリル造形をベースにしています。あの時掲げた“未来のツアラー”という思想を、現実に落とし込んだのが今回の新型エルグランドなんです」

フロントフェイスはクロームのきらびやかさを抑え、LEDシグネチャーと組子模様のグリルで先進性と静けさを両立。

「日本の伝統建築にある“余白の美”を現代的に解釈した」というデザインは、従来の豪華一辺倒なラグジュアリーとは一線を画します。

日産「新型エルグランド」（4代目）のインテリア・2列目シート

室内は「プライベートラウンジ」をテーマに、水平基調のモダンデザインでまとめられています。

運転席はドライバー側にわずかに傾けられたコックピットレイアウトで、14.3インチのデュアルディスプレイを統合。

間接照明がドアトリムからインパネまでシームレスに走り、落ち着いた雰囲気を演出します。

素材には組子柄のキルティングをあしらい、和のエッセンスを細部にまで落とし込んでいます。佐藤氏はこう語ります。

「空間に入った瞬間、すっと落ち着けるような“静かな高揚感”を意識しました。プライベートジェットのように包まれる安心感を再現しています」

2列目にはフルアジャスタブルのオットマン付きキャプテンシートを採用。アームレストを展開すれば、まるで高級ラウンジのような寛ぎを提供します。

素材のラッピングも細部まで徹底され、長距離移動時でも“浮遊しているかのような快適さ”を実現しています。

パワートレインには、発電専用の1.5リッターエンジンを搭載した第3世代e-POWERを採用。

これに電動四輪制御システム「e-4ORCE」と、電子制御サスペンション「インテリジェントダイナミックサスペンション」を組み合わせています。

日産「新型エルグランド」（4代目）のインテリア

この3システムの組み合わせは世界初。開発を担当したチーフビークルエンジニア・一野健人氏は、次のように語ります。

「快適さと走りの楽しさを両立するための理想の構成でした。ただ柔らかい足では酔ってしまう。だから電子制御で姿勢を整え、どんな路面でもフラットに保つようにしました。一人で走ればスポーティに、家族や仲間とならリラックスして。気分やシーンに応じて性格を変えることができます」

6つの走行モードを設定し、雪道から高速走行まで、あらゆるシーンで最適な乗り味を提供。

「特に雪上では驚くほど安定していて、大きなクルマなのに操る楽しさを感じられる」と一野氏は語ります。

また、徹底した遮音処理により、日産車史上“最も静かなキャビン”を実現。

最後に一野氏は「このエルグランドは、仲間や家族と長距離ドライブを楽しむための一台です。でも一人でステアリングを握ると、思わず笑顔になるような走りも持っています。これこそ“日産のLクラスミニバン”の真骨頂です」とまとめました。

※ ※ ※

かつて高級ミニバンの代名詞だったエルグランドが、再び大きく生まれ変わりました。

新型ではデザインと走りの質感を軸に、プレミアムミニバンの価値を改めて見直しています。

上質で落ち着いたデザインと、日産ならではの電動技術による快適な走行性能を掲げ、激戦のプレミアムミニバン市場で、エルグランドが再び存在感を示せるのか。

2026年度の発売を前に、その仕上がりに注目したいところです。