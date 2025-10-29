プロボクシング元世界4階級制覇王者の井岡一翔（36＝志成）が29日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行のメインイベント前にリングに上がり、大みそかにバンタム級で再起戦を行うことを明言した。同階級で世界王座を奪取すれば日本人男子初の5階級制覇達成となる。

黒のパーカーに赤のキャップというラフな姿でリングに上がった井岡は「階級をバンタム級に上げて5階級制覇を目指したいと思います」と宣言し、歓声を浴びた。

続けて「今年の大みそかも試合をさせてもらう」と大みそかでの再起を明言。「試合の詳細は発表できる段階じゃないので、また改めて発表させてもらいたいと思います」とした。

初めてのバンタム級については「不安なことや未知な部分も多いが、4階級制覇したからこそ挑戦できること。ボクシング人生の中でも最後の大きな挑戦になると思うので、応援していただいた皆さんに少しでも恩返ししたい」と力強く語った。

井岡は5月、WBA世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（34＝アルゼンチン）に挑戦。10回にダウンを奪うも0―3の判定負けを喫し、昨年7月に敗れた因縁の相手とのダイレクトリマッチに敗れ世界王座返り咲きを逃していた。試合後は「限界は感じていない」と引退を否定し、日本男子初の5階級制覇も視野に入れることを示唆していた。

現在はバンタム級でWBC5位、WBA9位、IBF11位にランクイン。大みそかに大田区総合体育館で予定されている再起戦の対戦相手は後日発表される。