田端信太郎氏「裁判を受けることは国民の権利」侮辱罪での在宅起訴に徹底抗戦
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「東京地検が在宅起訴したことを受けてコメントします。」と題した動画を公開。自身に対する侮辱罪の容疑で在宅起訴されたことを報告し、裁判を通じて現行法の問題点を社会に問う姿勢を鮮明にした。
動画で田端氏は、書類送検された3件のうち2件が在宅起訴されたと説明。弁護人と共に検察の主張を精査し、法廷の内外で徹底的に争う意向を示した。田端氏は「裁判を受けることは国民の権利です」と断言。今回の起訴を、現在の侮辱罪が抱える大きな問題点を浮き彫りにする好機と捉えている。具体的には、法律の構成要件が曖昧で「要件が緩すぎる」点を問題視。この裁判が、表現の自由との関係性も含め、広く社会的な議論を喚起することに繋がるとし、「被告人として大変嬉しく思っています」と、むしろ歓迎する立場を表明した。
最後に田端氏は、裁判は公開が原則であると述べ、多くの人に関心を持って裁判の行方を見守ってほしいと呼びかけた。今回の件を、株主による企業への問題提起のあり方や、憲法が保障する言論の自由との緊張関係を考えるきっかけにしたいとし、議論の活性化に期待を寄せた。
チャンネル情報
「愛と誠のアクティビスト投資家」田端信太郎です。堀江貴文さんや前澤友作さんの部下として間近で創業オーナー社長の振る舞いをみながら、LINEやZOZOで執行役員をつとめ、ライブドア、NTTデータなどで、社員としてIT企業を中から見た経験を活かしながら、個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！
