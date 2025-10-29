元アイドル美女とイケメンYouTuberが自然に手繋ぎ。寄り添う2人の姿に「お似合いに見えてきたな」とスタジオで声が上がった。

【映像】スタイル抜群！モテモテの元アイドル美女

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

最終告白を翌日に控えたDAY6。さくら（28歳／元アイドル）はいぶき（24歳／YouTuber）と共にデートを行っていた。歩きながら自然に手を差し出すいぶき。その手をそっと取るさくらに、スタジオのMC陣は「お似合いに見えてきたな、この2人」とコメントした。「お揃いで星砂買えたので、この旅の思い出とさくらちゃんとの思い出として、（さくらから）もらったポーチと一緒に大事にしようかなと思ってます」と嬉しそうに話すいぶき。スタジオの山本はそんないぶきを見て「かわいー！」と笑顔を浮かべた。

そして砂浜に設置されたブランコに乗ろうとして、後ろにコケるさくら。2人は「立てる？」「大丈夫」と笑い合って木のブランコに腰掛け、海を眺めながらこれまでの日々を振り返った。そして手を繋ぎ、海を眺めたまま涙を流すさくら。「どういう涙？」「マネーだから…？」とスタジオMC陣は勘ぐっていた。