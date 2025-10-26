お笑いコンビ「ニッポンの社長」の辻皓平が２５日深夜放送のＦＭ ＯＳＡＫＡ「Ｍｉｄｎａｉｇｈｔ Ｗｏｒｌｄ Ｃａｆｅ〜ＴＥＮＧＡ茶屋〜」に出演。ＴＢＳ系「ラヴィット！」に抱く複雑な感情を吐露した。

辻とケツのコンビ「ニッポンの社長」は今年５月から同ラジオのレギュラーを務めている。この日の放送では、メーンパーソナリティーのケンドーコバヤシから「辻が初回放送でラヴィット！の悪口のようなことを言っていた」と蒸し返される展開となった。

発言内容について辻は「皆さん、ちゃんと聞いてください。ちゃんと聞いたら、そんな言ってないですから」と釈明した。改めてそのいきさつは、辻が「キングオブコント」の煽りＶで「ラヴィット！に出て、キャーキャーされてるヤツには負けたくない」という主旨の発言をしたところ、ケンコバが「えらい、カッコつけてたな」と食いついてきたことが発端という。

辻は「僕はラヴィット！自体、番組とかじゃなくて、『ラヴィット！のノリを当たり前のように劇場に持ってくるヤツ（芸人）がいる』と。ほんでお客さんも見てるから、ウケるんすよ。『俺、見てないから知らんがな』っていう」と、あくまで知らないノリをライブに持ち込む芸人を批判したと主張した。

これにケンコバは「『俺、あんなもん見いひんで』アピールも？」と意地悪く反応したが、辻は「見ないじゃないですか。芸人は絶対見ないじゃないですか、朝からそんな」とキッパリ。

ケンコバが「いや、そんなことない」とフォローすると、辻は「で、なんか毎日見てる人もいるじゃないですか。『毎日、なんで見んのやろ？』とは思う」と首をかしげた。

これには相方のケツも「今のは批判じゃない？」とドン引き。ケンコバは「お前、川島（明）にどつかれてもしゃあないぞ。それ、俺も止められへん。『川島、やめとけ！』って言いにくい」と苦笑した。

さらに辻は『何回か出たことあるんですけど、何か月か後に『ラヴィット！見ました』みたいに言われても、『ちゃうのも出とるわ！』っていう。『なんやねん、そのお前のラヴィット！だけの世界』っていう」とこぼすと、ケンコバは「さっきも言うたけど、川島にどつかれても止められへんで。この件に関しては」と心配していた。