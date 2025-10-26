ヤンキー男子の好感度が丸見え!?好感度を下げようと奮闘しても逆効果!!読者からシリーズ化希望の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
物心ついたときから好感度が見える、主人公・桜田。廊下で話しかけている男子の好意は79、相手は42。男子が一方的に好意を寄せていることがわかる。そして、素行が悪いと有名なヤンキー桃山が隣の席に。彼の桜田に対する好感度は「98」と、非常に高くて――!?好きが丸見えな酢忍さん(@315sunin)の創作漫画「隣の席のヤンキーの好感度が丸見え」を紹介しよう。
本作『隣の席のヤンキーの好感度が丸見え』は、“好意”が数値で見えるというユニークな設定から始まるラブコメディだ。主人公の女子高生・桜田が、隣の席の男子・桃山を見ると、なんと好感度は「98」。まさに“ほぼ恋しているレベル”を示していた。
目が合うたびに照れてしまう桃山と、そんな彼に戸惑いながらも好感度を下げようと奮闘する桜田。けれど、頑張るほどに空回りしてしまう2人のやりとりが、思わず笑ってしまうほど愛らしい。見える“好感度”が巻き起こす、ズレた恋の駆け引きにキュンとすること間違いなしだ。
作者・酢忍さんによると、本作は『少年ガンガン』の編集担当者との打ち合わせの中で生まれたアイデアのひとつだったという。キャラクター作りについて、「主人公の桜田さんは最初からしっかりキャラ軸が決まっていて、逆に男の子の桃山君は候補が4人ほどいて、イケメンが描けなくて苦労したのを覚えています」と振り返る。さらに、100を超える好感度の上昇など、テンポの良いギャグ要素にもこだわったと制作の裏話も明かしてくれた。
読み切りながらも、pixivでは大きな反響を呼び、SNSでは「シリーズ化してほしい！」という声も多数寄せられたという。今後については、「これからも声に出してツッコミを入れたくなるような漫画を描いていきたい」と語り、創作への意欲をのぞかせた。
恋と笑いが交錯する“好感度ラブコメ”、「隣の席のヤンキーの好感度が丸見え」をぜひ一度読んでほしい。
取材協力：酢忍さん
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。