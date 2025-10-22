【たっくー&Mr.都市伝説 関暁夫】夜ふかしのおともに♡ イマドキ女子がハマる“怪談”に注目！

今、空前の怪談ブームが到来中！動画やラジオで怖〜い話を楽しむ女のコが増えていることを知っていますか？いろんな人のエピソードを聞いて、“推し怪談師”を作る人も少なくないんだとか。そんななか、話題の縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」も、オリジナル番組『たっくーの禁断怪談』の新エピソード「人気怪談師 大集合SP」を公開！番組のMCである登録者数295万人を誇るYouTubeチャンネル「たっくーTVれいでぃお」のたっくーさんと、スペシャルゲストのMr.都市伝説 関暁夫さんにインタビューに答えていただきました！

Question 新エピソード「人気怪談師 大集合SP」の収録、お疲れさまでした！ たっくー：今回も面白い怪談がたくさん聞けました！ スペシャルゲストとして出演していただいた関さんとは、数年前、僕がYouTubeでモノマネをしていたことをきっかけにコラボしていただいたのが初対面で……あのときは人生で一番緊張していて、まだ昨日のことのように覚えています（笑）。 まさか自分の番組に来ていただけるとは夢にも思いませんでした。 関：僕にとっても、たっくーは初めてコラボしたYouTuberなんですよ。彼は本当に面白いし、話術がある。 今回の共演でも、ゲストの話をうまく回してメリハリをつけていて面白かったし、見事なもんですよ。『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』にもぜひまた出てもらいたいですね。

Question 今回の収録で特に印象的だったお話は？ 関：ひとつだけ選ぶんだったら、やっぱり松嶋初音ちゃんが披露してくれた話ですね。 オリジナリティがすごいし、好き嫌いが分かれる“怪談”っていうジャンルのなかでも、一般の、それこそ若い女の子たちも巻き込めるような魅力を持ってる。怖いだけじゃなくて楽しめる怪談になってました。 たっくー：怪談を聞くぞ！って身構えて聞くんじゃなくて、普段つるんでる友達が雑談のなかでめちゃくちゃ怖い話をし始めた、みたいな感覚で聞けるんですよね。 親しみやすさがあって、それ自体が話術のひとつだと思います。

Question 今までに体験したなかで、一番「ヤバい！」と思ったことは？ たっくー：以前、呪物を集めている方が、僕の家に一枚の絵を持ってきたことがあって。いわく、「これを持っていると家でトラブルが起きるんです」と。 そしたら本当に翌日、家の下水が逆流して大変なことになったんですよ！しかもその後、電気会社の高額請求トラブルまで続いて……即効性にゾッとしました。 関：高校時代、寮生活をしていた頃の話かなあ。僕が暮らしていた寮には「絶対に入るな」と言われている部屋があったんです。でも若い頃って、そういうことを言われると入りたくなっちゃうから（笑）。 こっそり入ってみたら、部屋のなかにお札が貼ってある。そこで友達とふざけて怪談話をしていたら、天井に貼られていたお札がふわっと燃えたんですよ。 それでみんな慌てて部屋を飛び出したんだけど、今思えばあれはお札が守ってくれたというか、危険を知らせるための警告だったのかなと思いますね。

Question 最後に、作品をご覧になる方に向けてメッセージをお願いします♡ たっくー：“怪談”というのは、人と人との距離を縮めるきっかけになるものだと思うんです。 『たっくーの禁断怪談』ではいろいろなタイプの怪談をご紹介しているので、怖い話に少し苦手意識があるな、普段あんまり聞かないな、という方も楽しめる話がきっとあると思います。 ぜひ興味を持って覗いてみてもらえたらうれしいです！ 関：最近は怪談や都市伝説がメディアで取り上げられることも増えたし、この番組を若い世代にも楽しんでもらえるといいですね。 これからは、ファッションや流行を楽しむ感覚で、怪談を楽しめる時代になっていくんじゃないかなと。ぜひチェックしてみてほしいです。

More! 『たっくーの禁断怪談』 タテドラで配信中 ここは、たっくーが住職の怪談寺にある「怪談の間」。 怖い話の仏様が祀られており「極上の怖い話」を奉納する必要がある。 TVはもちろんYouTubeでも話せないような「今イチオシの最怖エピソード」を披露！ 主催のたっくーが「ふるえる話」だと認定したものを奉納するという決まりのもと、数珠つなぎでトークが行われていく。 「人気怪談師 大集合SP」の豪華ゲストにも注目！ たっくー（MC）、Mr.都市伝説 関暁夫、大赤見ノヴ、松嶋初音、三木大雲、夜馬裕 気になる話題作が続々登場！ 『たっくーの禁断怪談』のほかにも、「タテドラ」ではバラエティ豊かな作品を多数配信中！ ぜひお気に入りの作品を探してみてくださいね♡ アプリDLはこちらから♡ Profile たっくー たっくー●YouTubeチャンネル登録者数295万人を誇るラジオ系YouTuber。 怪談話やオカルト、都市伝説、ヒトコワ話など、リスナーから募集したエピソードをYouTubeの生放送などで披露している。なかでも怪談話に定評があり、「稲川淳二の怪談グランプリ リターンズ 2024」（関西テレビ）では優勝し、最恐怪談師の称号を手にした。 Mr.都市伝説 関暁夫 せき あきお●1975年6月21日生まれ、東京都出身。 人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！