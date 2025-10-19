色も服も「少ないのに可愛い」 話題の双子モデルに学ぶ理想のシンプル





「変わらないシンプル」。そんなスタイルを貫き通すアイコンとして、世界中でも話題の双子モデルにクローズアップ。彼女たちの着こなしから学びたいポイント、そのスタイルを作るアイテムを、スタイリストたちがセレクト。







アマリー・セシリー姉妹に学ぶ「理想のシンプル」

（アマリー＆セシリー・モースガー）

1994年デンマーク出身の、一卵性双生児の双子モデル。プラダのランウェイでデビューして以来、サカイやソニアリキエル、ヴァレンティノにも登場。インフルエンサーとしても世界的な人気を誇り、自然体でありながら計算された着こなしは、世界中のファッションフリークたちから注目の的。



日本のデニムブランド「アッパーハイツ」とのコラボや、姉妹が手がけるジュエリーブランド「LIÉ STUDIO（リエ ストゥディオ）」は日本の主要セレクトショップでも取り扱われており、そのモダンでエフォートレスなデザインで人気。

モノトーンが基本形

飾らずに洗練されたモノトーンが基本スタイル。シンプルでありながらも、決して地味に見せないのは、この潔いカラーパレットがあるからこそ。





（FROM STYLIST）

「細すぎない」万能なシガレットパンツ

黒シガレットパンツ／AKTE スキニーのように脚線が浮き彫りにならず、ストレートよりもスレンダーな足首部分に少しだけゆとりを出したシルエット。「ぴったりしないスキニー感覚で穿ける、絶妙シルエット。見た目を引き締めるスレンダーな形ながら、締めつけることなく脚のラインをまっすぐに見えます」（スタイリスト・渡邊恵子さん）







「腰の位置」を高く見せる服と工夫

白シャツをハイウエストのパンツにタックインしたり、胸下で切り替えられたワンピースを選んだりと、ごく自然に腰の位置を高く見せるテクニックに注目。タイムレスなアイテムこそ、こうした一手間が洗練度を格段に引き上げる。





（FROM STYLIST）

背すじが伸びる気高き黒

カシュクールワンピース／TSURU By MARIKO OIKAWA 「潔く上品に着たい、アウター並みに重厚感のある風合い。すそまでボタンがついていて、前開きでも安心」（スタイリスト・岩田槙子さん）







（全スタイルの実例・服のプライスなど詳細へ）

≫【16スタイル・26アイテムの一覧へ】 服も色も最小限 「ごく普通なのに可愛い」 アマリ―・セシリー姉妹に学ぶシンプルスタイルの作り方