【近藤 大介】スタバは「プチぜいたく」、マクドナルドを貸し切って結婚式…中国Z世代の「絶望的現実」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈天安門事件で挫折を味わった「六四世代」、明らかに異質な「一人っ子世代」…中国社会の世代間ギャップ〉に引き続き、流行語からみるZ世代の特徴を詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

Z世代の現実

中国の「Z世代」は、21世紀の中国を背負って立つ新世代だが、彼らの特徴については、これまでさまざまな流行語で表現されてきた。

私は2022年、それらをまとめて『ふしぎな中国』（講談社現代新書）を上梓した。その主なものは、次のとおりだ。

・社恐（シャーコン）……日本の「モームリ」（もう会社が無理）現象に通じる「社交を恐がる」Z世代。

・仏系（フォーシー）……「仏様のように優しい」性質。僧に仏典があるようにZ世代にはスマホがある。

・啃老族（ケンラオズー）……いつまでたっても親離れしない「親のすねかじり族」。男女問わず急増中。

・巨嬰（ジュイイン）……読んで字のごとく「巨大な赤ちゃん」。すなわち精神年齢が赤子のような若者。

・草苺族（ツアオメイズー）……直訳すると「イチゴ世代」。見た目はきれいだが中身は水っぽくて弱々しい。

・尼特族（ニートゥズー）……「尼特」は「ニート」（就労や就業意欲に欠ける若者）の音訳。やはり急増中。

・躺平（タンピン）……日本でも有名になった「寝そべり族」。自宅のペットと同化しているZ世代。

・四十五度人生（スーシーウードゥレンシェン）……職が長続きしないがサボってはいない、どっちつかずの傾き人生。

・白蓮花（バイリエンホア）……結婚適齢期の女性数が男性数より3000万人少ないためワガママな女性。

・潤学（ルンシュエ）……希望のない祖国を捨てて、日本など外国に逃げてゆく中国人留学生。

・九九六（ジウジウリウ）……IT企業などで、朝9時から夜9時まで、週に6日働かされるZ世代。

・打工人（ダーゴンレン）……なかなか正社員になれない「バイト君」。

・外売騎士（ワイマイチーショウ）……「超超超超氷河期」の就職難時代でZ世代が仕方なくやる宅配便の配達員。

・恐婚族（コンフンズー）……結婚を恐れる「一人っ子世代」。平均初婚年齢はこの10年で約4歳上がった。

これらから垣間見えるのは、Z世代は「長期不況時代」のもとで、日々大変な苦労をしながら生きているという現実だ。いくら恵まれた「一人っ子世代」とはいえ、やはりハイリスク社会で生きているのだ。

以下、2024年以降に表れた八つの最新流行語を見ていこう。

・歴史的垃圾時間（リーシーダラージーシージエン）……重ねて言うが、現在の中国は非常に不景気である。2025年7月には、1222万人もの大学生・大学院生が卒業した。いまや彼らは、「自分の人生っていったい何なの？」と自問自答し始めている。そうした中で言われているのが、「歴史（人生）のゴミ時間」という自虐的な言葉だ。

・夜騎大軍（イエチーダージュン）……2022年11月、学生や若者の一部が、3年近くも続いた習近平政権の「ゼロコロナ政策」（動態清零（ドンタイチンリン））に我慢の限界となって、「白紙運動」を起こした。これは「ただ白紙の紙を掲げているだけ」「自分たちの人生は白紙のようなものだ」などの意味を込めて公道に立って政府に抗議したものだが、たちまち当局によって一網打尽となった。

それから一年半あまり経った2024年6月、大学卒業を控えた河南省鄭州の女子大生四人が、「卒業の思い出に開封で評判のスープ肉まんを食べに行く」として、約50kmのナイトサイクリングを敢行。その模様をSNSにアップしたところ、話題を呼んで、マネをする学生たちが急増した。その背後には、「畢業即失業（ビーイエジーシーイエ）」（卒業即失業）という社会の閉塞感に対するストレス発散や、無言の抗議があった。

同年11月に入ると、「夜騎大軍」（ナイトサイクリングの大集団）となって、8日から9日にかけて最大20万人が集結した。中国国歌を歌ったり、「答えは路上に」（答案在路上）、「自由は風の中に」（自由在風里）といった最近のヒット曲の歌詞をスローガンに掲げて、政府批判を込めた若者たちが相次いだ。

このような行為を習近平政権が容認するはずもなく、たちまちナイトサイクリングも厳禁となってしまった。

・上岸（シャンアン）……今世紀初め、中国が「入世（ルーシー）」（WTO加入）を果たし、2008年北京オリンピックを決め、経済成長を謳歌していたころ、「下海（シアハイ）」という言葉が流行した。それまでエリート層の象徴だった国家公務員が続々と職を捨て、民営企業や外資系企業に転職したり、みずから起業したりした。その現象を「下海」（海に飛び込む）と呼んだのだ。いまや、その真逆である。「とにかく安定した公務員になりたい」――これが学生たちの最大の夢だ。そこで、晴れて公務員になることを「上岸」（岸に上がる）と表現する。

2024年12月1日に実施された国家公務員試験（国考（グオカオ））には、わずか4万人弱の募集枠に対し、過去最多の325万8274人が受験した。北京の「中華職業教育社連絡部一級主任課員および主任以下」というありふれた職種のたった1名の募集に応募したのは、何と1万5678人！ いったいどんな学生が「上岸」するのだろう？

・地攤女友（ディータンニュイヨウ）……前述の「中国のシリコンバレー」こと深圳でも、不景気でリストラの嵐が吹き荒れている。そんな中、2024年夏ごろから、大学を出たばかりの女性たちが路上に繰り出す新現象が起こり始めた。彼女たちは、男性が目の前を通り過ぎるたびに、思わしげな目つきで微笑みかける。傍らには、こんな看板を掲げている。

〈抱擁1元 両手を絡ませる手つなぎ5元 キス10元……〉（1元≒20円）

春をひさげば犯罪行為だが、ここまでならギリギリ、売春の罪に問われないのだとか。なかには行列ができ、ファーウェイのエリート社員並みに稼ぐツワモノ美女も現れた。

・単身狗（ダンシェンゴウ）……2003年に、エッセイストの酒井順子氏が『負け犬の遠吠え』（講談社刊）を上梓した。「三十代以上・未婚・子ナシは『女の負け犬』なのです！」というセンセーショナルなキャッチフレーズは、おそらく酒井女史の予想以上に、東アジアの若者たちに影響を与えた。

中国も例外ではなく、その後、前述の「恐婚族」という流行語を生んだ。その最新形が、「単身狗」である。

直訳すると「独りぼっちの犬」。これは男女ともに未婚者に使う。世にあふれている「単身男狗（ダンシェンナンゴウ）」からは、「どうせ自分はマンションもクルマも買えないし、結婚相手なんか見つからない」という嘆き節が聞こえてくる。

ちなみに、2024年の結婚登記数は610万組で、10年前の1306万組の半数以下となった。

・三元店（サンユエンディエン）・三元早䬸（サンユエンザオツァン）……日本で「失われた20年」と言われたデフレ不況の時代、「100円ショップ」が隆盛した。同様に、ポストコロナ時代になって、中国では「三元ショップ」や「三元朝食」の店が盛況である。三元とは、日本円で約60円だ。

いまや、「Z世代のプチぜいたく」と言われたスターバックスも、中国には7758店（2025年3月末時点）もあるにもかかわらず、同年5月には中国事業が不振で売却するという噂が流れ、6月には各商品を平均約5元（約100円）も値下げした。同じくアメリカを代表する外食チェーンのマクドナルド中国では、店ごと貸し切りにして10万円以下で済む「麦丹労婚礼（マイダンラオフンリー）」（マクドナルド結婚式）が流行している。

・AI失業（シーイエ）……中国政府は、2025年1月に市場に出た画期的な中国製生成AI「DeepSeek」にあやかって、「AI＋」（AIを応用したイノベーション）を奨励している。3月5日、年に一度の全国人民代表大会（国会）で「政府活動報告」を行った李強首相も、「AI＋」の推進を力説した。そのため、「AIができることはAIに任せる」という方針で、「AI公務員」まで大都市の役所に登場した。

だがAIが各所に導入されると、未曽有の就職難の中、さらに「AIに職を奪われる人」が続出する。そこから「AI失業」という隠語が生まれた。

・假装上班（ジアジュアンシャンバン）……仮装仕事。失業中でも、Z世代にもプライドがある。というわけで、Z世代を顧客にした「ニセオフィス」ビジネスが流行している。映画のスタジオさながらに、「ニセオフィス」には「ニセ上司」「ニセ同僚」らがいて、職場の様子を撮影してくれる。Z世代は写真や映像を親や知人に送り、「きちんと仕事している」と見栄を張るわけだ。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」