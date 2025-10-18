さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年10月に開催されるKDDIの「au PAY」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。

ケーズデンキで最大1万ポイントが当たるキャンペーンなど

エントリーのうえ、ケーズデンキの対象店舗で合計1000円以上をau PAY（コード支払い）で支払うと、抽選で最大1万ポイントが進呈される。期間中の利用金額の合計で当選確率が上がり、1万円以上で10倍、2万円以上で最大30倍になる。

また、1回1000円以上をau PAY（コード支払い）で支払うと、抽選で後日使える最大50％割引クーポン（上限あり）がその場で当たる。期間は10月31日まで。

当選およびクーポンの利用は一つのau IDあたり1回まで。割引上限は500円。獲得したクーポンは、後日ケーズデンキで1回1000円以上のau PAY（コード支払い）での支払いで利用できる。クーポンの利用期間は11月1日～11月30日。

鳥貴族で最大3万9000ポイント進呈

鳥貴族の対象店舗で合計2500円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、決済額合計の上位1000名に最大3万9000ポイントが進呈される。期間は12月14日まで。

ポイント進呈の内訳 1位 39,000 Ponta ポイント（100品分相当） 2位 19,500 Ponta ポイント（50品分相当） 3位 11,700 Ponta ポイント（30品分相当） 4～10位 3,900 Ponta ポイント（10品分相当） 11～100位 1,950 Ponta ポイント（5品分相当） 101～300位 1,170 Ponta ポイント（3品分相当） 301～1,000位 390 Ponta ポイント（1品分相当）





「荒野行動」「レーシングマスター」にチャージで最大10％還元

エントリーのうえ、「荒野行動」「レーシングマスター」に、チャージセンターで1回1000円以上をau PAY（ネット支払い）でチャージすると、200円ごとにPontaポイントが最大10％還元される。期間は10月22日まで。

「NetEase Games」のチャージセンターにおける、au PAY（ネット支払い）を利用したチャージがキャンペーン対象。期間内の還元上限は、一つのau IDあたり5000ポイント。

スギ薬局で最大10％割引など

スギ薬局の対象店舗で、au PAY（コード支払い）の1回3000円以上の支払いに使える最大10％割引クーポンがau PAYアプリでもらえる。クーポンの利用は一つのau IDあたり1回まで。割引上限は500円。

また、1回2500円以上をau PAY（コード支払い）で支払うと、抽選で最大20％割引のクーポンがその場で当たる。期間は10月19日まで。

4人制サッカー「4v4」に大会出場エントリーで最大20％還元

4人制サッカー「4v4」に、au PAY（ネット支払い）で参加費1100円以上を決済して大会出場エントリーすると、200円ごとにPontaポイントが最大20％還元される。還元上限は期間中の合計で一つのau IDあたり5000ポイント。期間は11月30日まで。

やよい軒の100円引クーポンがもらえる

やよい軒で、au PAY（コード支払い）の1回1000円（税込）以上の支払いで使える100円割引クーポンがau PAYアプリでもらえる。クーポンの利用は一つのau IDあたり1回まで。配布・利用期間は10月31日まで。

本人確認登録で2000円相当のau PAY残高が当たる

新規でau PAYの本人確認登録をすると、各期間1万5000名に抽選で2000円相当（不課税）のau PAY残高が還元される。キャンペーン第1弾はすでに実施済みで、第2弾が10月8日～11月13日、第3弾が11月14日～12月26日。

各期間中で本人確認登録の審査が完了されていることが条件となる。運転免許証・在留カードの審査には最大10営業日かかる場合があり、マイナンバーカードもカメラで読み取って本人確認する場合は最大10営業日かかる。NFC機能を用いたマイナンバーカードでの申請は、通常通り即日登録となる。

ドトールコーヒーで17時以降ポイント2倍

エントリーのうえ、「ドトールコーヒーグループ」の対象店舗で、17時から23時59分に1回200円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、通常200円ごとに1ポイントのところ、2ポイントが進呈される。期間は11月30日まで。

エディオンで最大5万ポイントが当たる

エントリーのうえ、エディオンで合計5000円以上をau PAY（コード支払い）で決済をすると、抽選で最大5万ポイントが進呈される。キャンペーン第1回と第2回はすでに実施済みで、第3回は10月31日まで。

抽選の内訳は、1等が5万ポイント（10名）、2等が1万ポイント（50名）、3等が5000ポイント（200名）、4等が500ポイント（1300名）。各期間ごとの利用金額の合計額が1万円以上で当選確率が10倍、2万円以上で30倍になる。

ダスキンで1500ポイント還元

ダスキンの対象店舗で、エアコンクリーニングなどのキャンペーン対象サービスを1回2万円以上au PAY（コード支払い）で支払うと、1500ポイントが還元される。還元は一つのau IDあたり1回まで。期間は11月7日まで。

地域の還元キャンペーン

対象の自治体や地域の対象店舗でau PAYを利用すると、ポイント還元されるキャンペーンが開催されている。