悪魔と天使が甘い誘惑！ハーゲンダッツの濃厚系シリーズに、魅力的すぎるチョコレートの新作登場
定番のほか、期間限定でさまざまフレーバーが登場する「ハーゲンダッツ」のミニカップ。濃厚系シリーズから「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」が2025年9月30日より期間限定で発売になった。
【写真】ホワイトチョコレート好きにはたまらない濃厚感
■圧倒的な濃厚感が特徴の濃厚系シリーズの新作
今回登場したのは「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」。「悪魔のささやき」はデザートのような圧倒的な濃厚感が特徴のシリーズ。濃厚系スイーツから着想を得た、“手に取らずにはいられない”見た目もポイント。
「悪魔のささやき『チョコレート』」は、チョコレートアイスクリームの中にソルティーチョコレートソースを混ぜ込み、バターココアソースにまみれたチョコレートクッキーを重ねた食感も楽しいミニカップ。
前回から上にかかっているソースと中のソースを変更し、最初に食べたときのインパクトや全体のメリハリを生むように調整したことで、よりやみつき感が増した。トップにのせているチョコレートクッキーはバターココアソースがからみ、ひと口目から濃厚な味わいが口の中に広がる。
中にはチョコレートソースが入っていて、チョコレートの濃厚さとほろ苦さ、カカオの風味が相まって、チョコレート好きにはたまらない味わい。ほんのり塩味が感じられるのもいいアクセント。チョコレートアイスクリームも口溶けなめらかで、上品なあと味が楽しめる。
今回初登場したのは「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」。こちらはホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームがベース。アイスクリームはバタースカッチとバニラ香料を加えてコクのある上品な甘さに仕上げている。
このアイスクリームの中には、柑橘系の洋酒が香るホワイトチョコソースが入っていて、アイスクリームの味わいに華やかさをプラスしてくれる。
さらにトッピングのホワイトフィアンティーヌも一緒に口に運ぶと、優しい甘さとホワイトチョコレートのコク深さで、「悪魔のささやき」とは違った濃厚な味わいが楽しめる。
どちらも違った味わいが楽しめるミニカップ。「悪魔のささやき」にも「天使のおさそい」にもあらがわず、両方受け入れたい。これからの季節は濃厚なアイスクリームがより魅力的になってくるので、ぜひ“悪魔”も“天使”も味わって濃厚沼を楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
