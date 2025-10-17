Amazon ：ZenithLink 三脚 自撮り棒 、ataraxia スマホ三脚スタンド、ataraxia 撮影用ライト】 セール期間：10月17日0時～10月26日23時59分 【 Amazon ：Ulanzi 多機能 LED クリップライト（CRI95+）】 セール期間：10月17日0時～10月22日23時59分

Amazonにて、ZenithLink、ataraxiaの三脚や撮影用ライトなどが特別価格で販売されている。

今回、ZenithLinkの三脚自撮り棒や、ataraxiaのスマートフォン用三脚スタンドや撮影用ライト、UlanziのLEDビデオライト クリップ式（CRI95+）がラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

スマホ 三脚 カメラ 自撮り棒【日本語取扱説明書付き】（ブラック）

セール期間：10月17日0時～10月26日23時59分

本製品は、耐久性と軽さを兼ね備えた不銹鋼（ステンレス）と高品質なプラスチック素材を組み合わせて作られた持ち運び便利な三脚。1/4インチネジを搭載しているため、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、カードカメラやアクションカメラ（GoProなど）にも幅広く対応可能となっている。

ataraxia 12インチLEDリングライト

セール期間：10月17日0時～10月26日23時59分

10階段明るさ調整可能な12インチLEDリングライト。ライブ、生放送、zoom会議やvlogなど様々の撮影照明ニーズにも対応できる。160cmまで4段階伸縮可能で、卓上照明、専門撮影用などのシーンに対応。360度回転するまたは180度両側反転可能運台を搭載し、好みの角度に調整して固定できる。

Ulanzi 多機能LEDクリップライト（CRI95+）

セール期間：10月17日0時～10月22日23時59分

170度回転可能なコールドシュー雲台を搭載したクリップ式のPCライト。回転させることで、光源の向きを上下に調整することができる。クリップ幅は2cmで、スマートフォンやipadなどのデバイスに適用。Zoomオンライン会議、Web面接、テレワークだけでなく、自撮りライト、屋内外の照明など幅広い場面で利用できる。