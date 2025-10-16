毎朝飼い主を起こしにやって来る猫→『まさかの方法』で…衝撃の光景に爆笑の声「強烈な愛を感じるｗ」「ついでに噛んでて笑った」と2万いいね
飼い主さんを厳しめに起こす猫ちゃんが注目を集めています。話題の投稿は2万7000件以上の「いいね！」を獲得し「可愛くて羨ましいです」「はよっおきんかいっ」って聞こえるw」「うちにも似たようなのいますww」とのコメントが寄せられていました。
【動画：毎朝飼い主を起こしにやって来る猫→『まさかの方法』で……】
「ぱっちん」する猫ちゃん
Threadsアカウント「さとニャン」に投稿されたのは、確実に飼い主さんを起こす猫ちゃん。寝ている飼い主さんの隣にいる猫ちゃんが、飼い主さんの腕に顔を近づけます。なんと、腕にあるヘアゴムをくわえて引っぱり、離して「ぱっちん！」としたのです。素早く連続でぱっちん、ぱっちん。これは痛そう！
さらに、前足で飼い主さんの腕を押さえながらヘアゴムをひっぱり、強めに「ぱっちん！」とすることも。それでも起きないことへの不満なのか、直接腕を噛むこともあるそうです。猫ちゃんはほぼ毎日ゴムぱっちんをするのだそう。飼い主さんは「痛くても可愛い」とコメントしています。賢くて一生懸命な猫ちゃんでした。
賢い猫ちゃんにびっくり
ゴムぱっちんをする猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「ぱっちんしたら起きてくれるのを知ってるのですね」「距離の調整して強弱使っている！」「最高に引っ張ってる」などの声が寄せられていました。
Threadsアカウント「さとニャン」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。
写真・動画提供：Threadsアカウント「さとニャン」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。