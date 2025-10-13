Æü»º¡Ö¿··¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×!? 4Ï¢¡Ö´Ý¡×¥Æ¡¼¥ë¡õ450ÇÏÎÏ¡ÖV6¡×ºÎÍÑ!? Ç÷ÎÏ´é¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥»¥À¥ó¡×¤Î»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ª 10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ¤·¤¿CG¤¬ÏÃÂê¤Ë
Æü»º¿··¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Îkelsonik¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¿··¿¡ÖQ50¡×¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÎÍ½ÁÛCG¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óCG¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢13ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤¬2014Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢11Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯5·î¤ÎÆü»º¤Î·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤Ç¤Ï¡¢³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢kelsonik¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿CG¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¡£¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë´Ý·¿4Åô¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¸åÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï³ÊÇ¼¼°¤Ç¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÖQX80¡×¤ä¡ÖQX60¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÂç·¿¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏÌó450ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏMT¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ä²þÎÉ·¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖVR30DDTT¡×·¿¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤ÎNISMO¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï420PS¤òÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó450PS¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¤ºî¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤ÎCG¤Î¸ø³«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Ý·¿4Åô¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÌ¤ÍèÅª¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÈ¯Çä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤Î½Ì¾®·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¸ÂÄê1000Âæ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óNISMO¡×¤¬Â¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡kelsonik¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈó¸ø¼°¤ÎÍ½ÁÛCG¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü»º¤¬¼¡´ü¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£