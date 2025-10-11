¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢V¥Í¥Ã¥¯¡ß¥ì¥¶¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÁÇÈ©¸«¤»¡ÚTGCËÌ¶å½£2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/11¡Û¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤¬11Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢¿§µ¤°î¤ì¤ëV¥Í¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÁÇÈ©µ±¤¯
¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ËV¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÝÂå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤¿¿§µ¤°î¤ì¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡ÖTGC¡×ÃÏÊýºÇÂ¿9²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFlourish¡×¡£½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¤«¤éáÄ¿¿¤¢¤ß¡õã·Æ£½á¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢½÷Í¥¤¿¤Á¡£FANTASTICS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FRUITS ZIPPER¤äME:I¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È±§³ÀÈþÎ¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
