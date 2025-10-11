〈ロキソニン、イブプロフェン〉痛み止めを飲んだら顔がパンパンに腫れた…誰の身にも起こる「クスリアレルギー」の恐怖

日本人の8割がアレルギー体質

アレルギーと言えば、卵や牛乳、小麦アレルギーなど、子どもの頃に発症し、成長とともに自然に消えていくイメージを持つ人が多いだろう。

しかし最近、大人になってから突然アレルギー症状を訴える患者が増加しているのだ。

症例が報告されているアレルギーの種類は、多くの人が持っている花粉症だけでなく、食物アレルギー、ハウスダストアレルギーなど多岐にわたるが、そこにはどんな原因が潜んでいるのか。

国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルゲン研究室室長の福冨友馬氏が解説する。

「アレルギーは原因物質（アレルゲン）に晒され続けることで、後天的に発症することがあります。最近は温暖化の影響で花粉が飛ぶ期間が延びていることもあり、アレルギー患者は年々増えています。

また、現代人に多い栄養バランスの乱れも要因の一つです。まだ症状が出ていないだけの『隠れ患者』も合わせると、すでに日本人の8割くらいはアレルギー体質を持っていると考えられます」

アレルギー症状には、鼻づまりのような軽いものから、全身にじんましんが出る、呼吸困難に陥るといった重篤なものまであり、決してバカにはできない。さらに、今までアレルギーに悩まされたことがなかった人が突然、意外なきっかけで命の危険に晒されることも少なくないのだ。

クスリを飲んだら、顔がパンパンに

広島県に住む上田文吾さん（仮名・60歳）は、30代から毎朝ジョギングを続けており、健康には自信があった。

ところがある日、家の片づけをしている最中に腰を痛めてしまい、思いもよらぬ危険なアレルギー症状に見舞われることになったという。

「朝、腰が痛むので痛み止めを飲んだら、全身にブワーっとじんましんが出て、顔がパンパンに腫れたんです」

すぐに病院に行った上田さんは、医師に細かく状況を聞かれた。

「痛み止めによる『薬物アレルギー』だと診断されました。これまでアレルギーになったことがなかったので、まさかクスリが原因だなんて思いませんでした」

昭和医科大学教授の田中明彦氏が解説する。

「薬物も、他のアレルゲンと同じメカニズムでアレルギー症状を招くことがあります。

中でも症状が出やすいのが、ペニシリンなどの抗菌薬と、ロキソニンなどに代表される非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤｓ）です。

これらのクスリによるアレルギー症状は、かゆみ、発赤、じんましんなどが全身に現れることが多い。他にも、皮膚や粘膜が腫れる血管性浮腫という病気が、顔に出ることもあります。

症状の重さは服用する量とは必ずしも関係がなく、市販薬でも処方薬でも引き起こされるおそれがあります。

体との相性によっては重篤な症状を引き起こすクスリもあるので、原因不明の皮膚症状などが出たら、すぐに医師に相談することをオススメします」

「週刊現代」2025年10月13日号より

