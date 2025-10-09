20日にPCCC開幕

パンコンチネンタルカーリング選手権（PCCC、20日開幕、米ミネソタ州バージニア）に出場する男女日本代表が9日、オンラインで会見を行った。

女子は今年の日本選手権優勝のフォルティウス、準優勝の北海道銀行が辞退したため、3位のロコ・ソラーレが代表に。スキップの藤澤五月は、「米国での大会が少ないので、初めての地でプレーする意味でも楽しみ」と笑顔で気合を入れた。

ロコ・ソラーレは2026年ミラノ・コルティナ五輪に向けた9月の日本代表決定戦で敗れ、3大会連続の夢舞台への道が断たれた。「すぐに立ち直れたかというと、そんなに簡単なものでもなかった」と藤澤は素直に振り返るが、今は前を向いている。

PCCCは五輪後の2026年3月に開催される世界選手権につながる重要な大会。サードの吉田知那美が「世界一を目指せる道は一本じゃない」と言えば、藤澤も「世界一になるのは五輪だけじゃない。五輪の道はなくなってしまったけど、私たちにはしっかりと道がある」と闘志を高めていた。

男子日本代表（SC軽井沢クラブ）は現地20日に米国と、女子日本代表は同21日にカナダと1次リーグ初戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）