「秋のスタメン候補」→【ユニクロ】で発見！ 40・50代が穿きたい♡「大本命パンツ」

ラクにはけてきれい見えするパンツは、この秋の必需品。【ユニクロ】からは、40・50代のおしゃれにフィットしそうな、シンプルなのに旬を感じさせるパンツが揃っているようです。今回は、毎日活躍するスタメン候補として注目のスウェットパンツとジーンズをピックアップ。人気インフルエンサーのリアルコーデとあわせてご紹介するので、秋のワードローブづくりにぜひ役立ててください。

ラフさと品の良さを両立できそうなスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

「なめらかな肌ざわりで上質感を演出しながらも、シルエットをキープする」「カジュアルでエレガント」な生地を使用している（公式オンラインストアより）という、大人世代に頼れそうな一本。カーブシルエットが脚ラインをカムフラージュしてくれそうなのも嬉しいポイントです。ドライ機能付きだからデイリー使いにぴったり。ラクさときちんと感を両立できそうなので、この秋のスタメン候補におすすめです。

全5色展開！ 狙い目は最旬カラー・ブラウン

ブラック、ナチュラル、ブラウン、ダークグリーン、ネイビーと、デイリーに取り入れやすい全5色展開。なかでも注目なのが、トレンドカラー・ブラウン。こちらの着こなしのようにデニムシャツとも好相性で、秋らしい雰囲気に仕上がりそうです。ゆるさがありつつもきれいめに見えそうなので、ミドル世代の毎日に心強い味方となってくれそう。

最旬シルエットながらラクに過ごせそうなジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

トレンド継続中のデニムをミドル世代が取り入れるなら、シルエットに特徴があるこちらのジーンズを推薦します。ハイウエストでお腹まわりに安心感、カーブシルエットで下半身カバーが狙えそうなのも魅力。公式オンラインストアでも「年齢を問わずはきやすい」と太鼓判を押されています。デイリーからお出かけまで幅広いシーンで活躍してくれそうです。

大人が選ぶなら、濃色できれいめに

ダークグレー、ブルー2色、ネイビーの全4色展開。どのカラーもデイリーに活躍しそうですが、40・50代にはきれいめに映りそうな濃色が特におすすめです。なかでもネイビーは下半身をすっきり見せつつ、上品さを引き立ててくれそう。インフルエンサー@ko.wearさんのようにポロニットトップスにベルトを添えれば、ほどよいきちんと感が加わり、大人世代が取り入れやすいスタイルに仕上がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K