世界配信へ向けて

動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）が、2021年11月に83歳で亡くなった、占い師・細木数子さんの衝撃の半生をドラマシリーズ化した「地獄に堕ちるわよ」を26年に世界配信する。主人公・細木数子役を、俳優の戸田恵梨香（37）が演じることが発表された。

【写真を見る】本格派女優・戸田恵梨香と、テレビ界を席巻した在りし日の細木さんの雄姿

細木さんといえば、「アンタ死ぬわよ！」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードを放ち、テレビ界を席巻、圧倒的な人気を確立した。「六星占術」に関する著書は、「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立するなど、2000年代に社会現象を巻き起こした。作品では、欲望のためには手段を選ばず、それでも人を強く惹きつけずにはいられない波乱万丈な細木さんの人生を描くという。

早くも話題が（番組公式Xより）

制作陣は、83歳で亡くなった細木さんが高校を中退した17歳から、テレビ出演などで大ブームとなる66歳までの半生を、緻密かつ力強い映像で活写。また、徹底したリサーチをもとに細木さんのキャラクター構築を行ったという。

戸田は「この物語は、皆さんが知らない、ちょっと昔に本当にあった細木数子の人生が描かれていて、きっと皆さんをこの世界に没入させ、翻弄させてくれるに違いない。この占い師がなぜ社会現象を巻き起こし夢中にさせたのか、目撃してほしい」などとコメントしている。

「ネトフリでは昨年、土地の売買をめぐる詐欺師集団の仕事ぶりを描いた『地面師たち』、1980年代の女子プロレスブームを描いた『極悪女王』、今年は1975年に高倉健さん主演で公開された映画のリブート版『新幹線大爆破』がオリジナルシリーズで当たりました。いずれの作品も、コンプラや予算の関係で現行のテレビ局や映画会社では制作が不可能な、なおかつ刺激的な作品です。ほかにも、コンスタントに日本発のオリジナル作品を世界配信していますが、そんな中、世界へ向けて送り出すのがまさかの細木さんの半生を描いた作品でした」（映画会社関係者）

戸田、監督、エグゼクティブプロデューサーのコメントから、すでに撮影は終わっているようで、今後は編集作業と思われるが、10月6日現在、解禁されている情報はタイトルと戸田が主演であることと、劇中のものと思われる戸田のビジュアルのみ。共演者など詳細は伏せられたままだ。

「テレビで売れまくっていたころの視聴者がイメージできる細木さんといえば、特徴的な髪形に、恰幅が良く貫禄があり、鋭い目つきでした。一方、戸田さんはモデルのようなスレンダーな体型でしたが、20年12月に松坂桃李さん（36）と結婚し、23年4月に第1子を出産後、やつれてしまったような気がします。公開されているビジュエアルだと、髪型や体型は細木さんに寄せていない模様。それもあってか、発売中のファッション誌『CLASSY 11月号』（光文社）通常版の表紙を飾っていますが、スレンダーな戸田さんのままでした。でも、プロ意識が高い戸田さんですから、撮影から短期間で大減量に成功したなんてこともあるのかも」（テレビ局関係者）

戸田が演じた17歳から66歳の細木さん本人の半生を振り返ってみよう。出演番組での発言や、細木さんに関する雑誌の記事などをたどると、高校を3年生で中退し、東京駅の高架下でコーヒースタントを切り盛り。20歳で銀座にクラブをオープンさせるなど、若いころから飲食業で才覚を発揮していた。20代半ばで店の客と結婚したが、数カ月で別居し、3年あまりで離婚。

「占い師として注目されたのは40代半ばのこと。82年に独自の研究で編み出したとされる、六星占術という占いに関する本を出版します。85年に出した『運命を読む六星占術入門』（KKベストセラーズ刊）がベストセラーとなり、以降、人気占い師の仲間入り。97年ごろからテレビに出始めましたが、00年代に入ると起用した番組が高視聴率を連発。しかし、70歳になる08年に『本業に専念したい』などの理由で、テレビに出演しなくなりました」（出版業界関係者）

壮絶な人生

「父親が自民党の副総裁などを歴任した大野伴睦氏はじめ、多彩な人脈があったこともあり、若いころから飲食業を堂々と営むことができたのです。そのため、75年には巨額の負債を抱えた演歌歌手の故・島倉千代子さんの後見人に名乗りを上げ金銭トラブルを解決。その後、島倉から10億円以上を手にしたのは有名な話です」（ベテラン芸能記者）

83年には政財界にも力をもつことで知られる陽明学者・安岡正篤氏と知り合い、結婚の約束を取り交わすも安岡氏の死後、遺族とトラブルになったことも。

「相談者に先祖供養として勧めていたお墓の購入に関して、93年には『不当に高額な墓を買わされた』などとして、霊感商法ばりの損害賠償を求める訴訟を全国各地で起こされ、細木さんは巨額の借金を抱えることになりました。テレビに出演するようになったのは、その返済も背景にあったのでは、と言われていました」（同）

そして66歳を迎える04年、8月にTBS系で「ズバリ言うわよ！」、誕生日月の11月にフジテレビ系で「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」がスタート。細木さんを起用した人生相談バラエティー番組だが、いずれも高視聴率を記録するのだった。

「10％台どころか、20％台を記録する放送回もあった。それまで細木さんと同じ“毒舌熟女枠”は、故野村沙知代さんや、デヴィ夫人（85）がいました。お二人はズバッと歯切れのいい物言いで人気がありましたが、細木さんはそれに加え、人気占い師というバックボーンがあり、まさにズバっとした予言に説得力があったのです。ですが、かなりの予言を外していました。ネット社会の現代であれば、ネットが大炎上するような外れっぷりでした」（先のテレビ局関係者）

どこまで迫れるか…

売れっ子になったことで、“有名税”とも言うべきか、「週刊現代」（講談社）でノンフィクションライター溝口敦氏が「魔女の履歴書」と題した、細木さんの半生を追ったルポ内で、売春斡旋や暴力団との深い関係、占いのパクリ疑惑、多額な金銭を要求する霊感商法や恐喝などを指摘。細木さんは巨額の訴訟を起こすも、08年3月でテレビ番組を降板後、裁判所の和解勧告に応じ訴訟を取り下げた。

「他にも数々の批判記事が出始めたことで、精神的にも疲弊してしまい、テレビ番組の降板を決めたのです。撤退の時期としては賢明な判断だったのでは」（同）

生前、最後のテレビ出演となったのは、亡くなる8年前、13年12日にTBS系で放送された「有田とマツコと男と女 新年から禁断の大バトル!!〜細木数子も緊急参戦！〜」だった。それから8年後の21年11月8日の早朝、呼吸不全のため、東京都内の自宅で死去。その訃報は2日後に養女で占術家の細木かおりさんから発表された。

ネトフリ作品では、細木さんがテレビで大ブレイクする04年までの人生を描くことになり、共演者はじめ、戸田の演技にも注目が集まる。

「女優として25年以上活動している戸田さんですが、代表作と言われると、ドラマ＆劇場版の『LIAR GAME』シリーズで、なかなか更新できていません。ネトフリ作品では、『極悪女王』に事務所の後輩の唐田えりかさん（28）が主要キャストとして出演。5年前の東出昌大さん（37）との不倫報道のイメージでくすぶっていましたが、同作をきっかけに女優として再浮上を果たしました。戸田さんとしてはインパクトのある役で、自身の代表作を更新したいとの思いもあるのではないでしょうか」（先の記者）

デイリー新潮編集部