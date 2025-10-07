将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を開始した。前日の6日に現地入りした両者は、対局場検分を行ったほか取材にも対応。カド番で本局を迎えることとなった藤井王座は「集中して思い切りよく指したい」と意気込みを語っていた。

【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第4局（生中継中）

防衛3連覇を目指す王座に、同学年のタイトルホルダー・伊藤叡王が挑戦する注目のシリーズ第4戦。先月4日にシンガポールのセントーサ島で行われた開幕戦は藤井王座が白星発進を遂げたものの、第2・3局で伊藤叡王が猛追し、挑戦者がタイトルに“王手”をかけている。

藤井王座にとって五番勝負を1勝2敗のカド番とするのは、昨年5月に行われた第9期叡王戦五番勝負以来2度目となる。当時は第4局を制してタイに追いついたものの、最終局で伊藤叡王に敗れ八冠独占が崩れることとなった。

検分後に取材に応じた藤井王座は、「厳しい状況で（第4局を）迎えることになった」と苦戦を意識。後がない状況となっているが、「一局を通してしっかりと集中して思い切りよく指したい」と引き締まった表情で意気込みを語っていた。

一方、伊藤叡王は“将棋の聖地”・陣屋に初めて訪れたといい、「非常に楽しみにしていたので対局できることを嬉しく思う」とコメント。タイトル奪取に王手をかけている状況に、「重要な一番なので一手一手しっかり読みを入れて良い将棋が指せれば」と柔らかい表情を見せていた。

持ち時間は各5時間。第4局の先手番は藤井王座。

（ABEMA／将棋チャンネルより）