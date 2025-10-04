元外相の田中真紀子さん（８１）が３日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に生出演。番組では自民党総裁選の前日情勢を特集した。

決選投票は小泉進次郎氏、高市早苗氏、林芳正氏のうち２人の決選投票が見込まれると伝えられ、司会の宮根誠司が「小泉−高市」対決になった場合の見解を聞くと、真紀子節が突然爆発した。

「あのー、直接個人のこと申し上げちゃいけませんけど、ある方は私当選同期だけど、やっぱり非常に偏ってますよ」と指摘。「個人的には良い方で仲良しで、国会のトイレで髪をとかしながらおしゃべりしてましたし」とほぼ実名の発言がはじまった。

さらに「もう１人の方はね、基礎学力がない！」と砲撃。「名前は売れてるけどダメ！もっと勉強してこなくちゃ。筆記試験だったら落っこちますわ」と斬りこんだ。

さらに爆発の破片は「もう一人の若い人」にも飛び「世の中分かってなさすぎ。政界ってそんな所じゃない。学歴あって当選回数少ないけど僕なりたいって言ったら総理になれるなんて国はありません。日本落っこちます」。

さらに「もう１人の方は県会議員みたいな方ですね、ちょっとぱっとしない。このＳＮＳの時代に。モゴモゴしておられる、何とかならないのか」と一刀両断。宮根が「えっ？だれがモゴモゴ？」とスタジオが付いていけず、笑いが広がった。

一方で林芳正氏に関しては大絶賛。トランプ大統領来日も迫る中で「バランスがいい、外交も内政もいますぐ使える」「お人柄は良いし、頭は良いし、よくできた方ですよ、育ちは良すぎる」「明日から対応する能力、知識は、林芳正くん以外はない」と語った。