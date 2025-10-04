¡Ö7¤ÄÇ¯¾å¤ÎÎø¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢17ºÐ¤Ç2¿ÍÊ¬²Ô¤¤¤Ç¤¿¡×¡È¸µ¡¦²È½Ð¾¯½÷¡É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê21¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡È¶ËÉÏÆ±À³À¸³è¡É¤Î¼ýÆþ¸»¤È¤Ï
¡Ò¡Ö16ºÐ¤ÇÈà½÷¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÈÆ±À¤¬¹¥¤¡É¤È¸øÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê21¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÊ£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡º£Ç¯8·î¤ËÏ·ÊÞ·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î郄Êö¤¸¤å¤ê¡Ê21¡Ë¡£¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï17ºÐ¤Î»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¸ø±à¤Ç¿²¤ë¤Û¤É¶ì¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÈþ²èÁü¡Û17ºÐ¤Ç²È½Ð¤·¤Æ³°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¶ìÏ«¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦郄Êö¤¸¤å¤ê¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤ÎÁ´¿È¥°¥é¥Ó¥¢¤òÁ´Éô¸«¤ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢Ìî³°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÃÎ¤Ã¤¿Âçºå¤Î¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢7ºÐÇ¯¾å¤ÎÎø¿Í¤È¤ÎÆ±À³¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
郄Êö¤¸¤å¤ê¤µ¤ó¡¡©º´Æ£ÏË¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¹â¹»À¸¤¬¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¡Ä½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤â¤¤¤¿
¡½¡½17ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤ÆÂçºå¤Ë°ì¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½»¤à¾ì½ê¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
郄Êö¤¸¤å¤ê¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢郄Êö¡Ë¡¡3¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê¤Î»þ´ü¤Ç¡ÖGo To ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç1Çñ2000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ªÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÆ±¤¸Éô²°¤ò¤º¤Ã¤È¼Ú¤ê¤Æ½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»À¸¤¬¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤À¤È²ø¤·¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÊäÆ³¤µ¤ì¤½¤¦¡£
郄Êö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇÊäÆ³¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£Âçºå¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¤º¡¢³°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡©¡¡Ìî³°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
郄Êö¡¡Á´Á³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¸ø±à¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤²°º¬¤¬¤¢¤ëÅ¹¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¿²¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÌÀÆüÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¡¢º£Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ²±¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Æ¡¢20ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
郄Êö¡¡Âçºå¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦Åß¤â¶á¤¤´¨¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤ËÈ¾ÂµÈ¾¥º¥Ü¥ó1Ãå¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤³¤ä¤²°¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´¨¤½¤¦¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¡×¤È¤¿¤³¾Æ¤¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤ª²È¤¬¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤³¾Æ¤²°¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¤¬¡Ö»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë2³¬¤À¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿²¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¡¢´í¤Ê¤¤Í¶¤¤¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
郄Êö¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â´í¤Ê¤¤Æ»¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢»£±Æ²ñ¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â
¡½¡½²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤«¤éÂçºå¤Î¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
郄Êö¡¡ÆüËÜ¶¶¥ª¥¿¥í¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤æ¤ë¡Á¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤âÏª½Ð¤¬¤Ê¤¤¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÃý¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤ë¤¹¤®¤Æ¡¢¤ªµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¤Ï»£±Æ²ñ¥â¥Ç¥ë¤â»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¿åÃå¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤À10Âå¤Ç¤¹¤·¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
郄Êö¡¡»£±Æ²ñ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤«¤éSNS¤Ç¼«»£¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë»£±Æ²ñ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÀ©Éþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÇ¯¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¢¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¿åÃåÃå¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7¤ÄÇ¯¾å¤ÎÈà½÷¤È2¿ÍÊ¬¤Î¤ª¶â¤ò17ºÐ¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿
¡½¡½»£±Æ²ñ¤Î¼ýÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
郄Êö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£17ºÐ¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà½÷¤¬Éô²°¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï7¤ÄÇ¯¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£24ºÐ¤Î¿Í¤¬17ºÐ¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤¿¤À»ä¤Ë¤Ï²È¤¬¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤â°ì¿Í¤À¤«¤é¼ä¤·¤¤¡£¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÈà½÷¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¤¹¤´¤¯°Â¤¤3Ëü±ß¤Î¤ª¤¦¤Á¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
郄Êö¡¡Èà½÷¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÂçºå¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î²òÂÎ¤È¤«À¶ÁÝ¤È¤«¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤´¤¯¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¤ªÍ§Ã£¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤Ï½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶õµ¤´¶¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤ÈÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È°ÍÂ¸´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈà½÷¤Ï°ì½ï¤Ë½»¤à¤È²òÂÎ¸½¾ì¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤¢¤ê¤Ê»Ò¤Ç»Å»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÁ´Á³Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë»ä¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½17ºÐ¤Ë¤·¤Æ2¿ÍÊ¬¤ÎÀ¸¤¤ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
郄Êö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½»£±Æ²ñ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤È¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤Ï·î10Ëü±ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿
¡½¡½»£±Æ²ñ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
郄Êö¡¡·î10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¿©Èñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤ò¤Þ¤ºÇã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤È¤«¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤«¤º¤Ë¤¢¤È¤Ï¤ªÊÆ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿åÃå¤Ï»£±Æ²ñ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤«¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤«¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ²ñ¤Ç¤Ï¿åÃå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃËÀ¤«¤é¤ÎÀÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ìÊý¤Ç郄Êö¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï½÷À¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
郄Êö¡¡¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤È·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¿åÃå¤ËºÇ½é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤ÆÀÅª¤ÊÌÜÀþ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÃæ¤ËÊÑ¤ÊÊý¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ã¿è¤Ë»ä¤Î´é¤¬¹¥¤¡¢À¼¤¬¹¥¤¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê²¼¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¾ì¤òÍð¤¹¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°½Ð¶Ø¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½÷À¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç±£¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¥¬¥ÁÎø¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ±ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ëÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö°ìÀ¸¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½郄Êö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±»£±Æ²ñ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
郄Êö¡¡»£±Æ²ñ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤¤ç¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤ÆÃËÀ¤Ë¤·¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡ÈÆ±À¤¬¹¥¤¡É¤È¸øÉ½¤·¤¿¥°¥é¥É¥ë¡Ê21¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢½÷À¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡È¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë