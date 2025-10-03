趣里、週刊誌の報道否定「私はどなたのファンクラブにも入ったことはなく」2日連続言及
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の趣里が10月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。一部週刊誌で報じられた内容を否定した。
10月2日にInstagramにて「ある程度は仕方ないと思いつつ…最近憶測が広がりすぎている」と投稿していた趣里。今回の投稿では「皆様 温かいメッセージ、心からありがとうございます 私は元気に賑やかに、毎日を過ごしています」と報告した。
さらに一部週刊誌で、元々7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のファンであり、RYOKI（リョウキ・三山凌輝）を支えるためなら女優をやめる覚悟だと報じられていたことについても言及。「一つだけ 私はどなたのファンクラブにも入ったことはなく、俳優を辞めてもいいと思ったことも一度もありません」と否定し「これからもいい作品を届けられるよう精進したいと思っています。頑張ります」と伝えている。
趣里は8月29日、BE:FIRSTのメンバーで俳優のRYOKIとの結婚と第1子妊娠を発表。9月26日、第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆趣里、報道否定
◆趣里、RYOKIと結婚 第1子出産も発表
