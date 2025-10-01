この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が公開した動画で、レポーターが日本の犯罪史上最悪とも言われる「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の現場をリポート。1988年に起きた凄惨な事件の概要と、今も残るその爪痕について解説した。

動画では、被害者である女子高生（当時17歳）の遺体が遺棄された東京都江東区の埋立地から始まる。1988年11月、アルバイト帰りの女子高生は不良少年グループに拉致され、約40日間にわたり監禁状態に置かれた。その間、暴行や凌辱など想像を絶する仕打ちを受け、命を落とした。「本当に恐ろしくて、残酷でおぞましい事件でした」とレポーターは語る。遺体はドラム缶に入れられコンクリート詰めにされた後、この江東区の地に遺棄されたという。

事件の残虐性は「口に出すのも憚られる」「極悪非道」と表現されるほどで、解剖の結果、被害者の脳が「恐怖のあまり萎縮していた」という衝撃的な事実にも言及された。事件は「史上最悪の少年犯罪」「凶悪な少年犯罪の原点」とも呼ばれ、社会に大きな衝撃を与えた。現在、遺棄現場には菩薩像が置かれ、37年経った今でも多くの飲み物がお供えされている。

また、事件の背景にも迫っている。主犯格とされる4人の少年たちは、出所後も再び事件を起こし逮捕されている者もいる。撮影者との会話の中では、1988年当時が「ヤンキーがかっこいいみたいな時代だった」と振り返られ、校内暴力や少年犯罪が多発していた時代背景が語られた。

さらに、被害者が拉致された埼玉県三郷市の現場や、監禁場所となった東京都足立区綾瀬の加害少年宅周辺も取材。監禁場所には加害者の家族も同居していたという異常な状況にも触れ、事件の闇の深さを伝えている。決して風化させてはならない事件の記憶を、改めて現代に問いかける内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:36

恐怖で脳が萎縮…40日間に及んだ監禁生活の凄惨な実態
04:49

主犯格とされる少年4人のその後
11:06

監禁場所に同居していた家族の謎

