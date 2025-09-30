11月3日から放送が始まるNHK夜ドラ「ひらやすみ」に森七菜（24）が出演する。地上波連続ドラマは、2023年7月期に主演した“月9”「真夏のシンデレラ」（フジテレビ系）以来、実に2年ぶりとなる。

「同ドラマは、『マンガ大賞2022』で3位に選ばれた漫画家・真造圭伍（しんぞうけいご）氏の同名漫画が原作。東京・阿佐ケ谷にある平屋の一軒家を舞台に若者の穏やかな日常を描くドラマです。主人公は、岡山天音が演じるお気楽な自由人・生田ヒロトで、森は美大進学のため山形から上京してきた18歳の従姉妹・小林なつみを演じます。すでに、森のドラマでのビジュアルが公開されていますが、ヤンチャな雰囲気のある女の子という感じで、これまで森が演じてきた役とは違う印象のキャラです」（テレビ誌ライター）

森は現在公開中の映画「国宝」にも出演している。吉沢亮（31）演じる主人公の歌舞伎俳優・喜久雄をけなげに支え続ける女性・彰子を演じて大きな注目を集めている。

「純真な少女だった彰子が喜久雄に抱かれて女となり、喜久雄の凋落とともに一緒に落ちていき、どんどん擦れていく感じを森は見事に演じています。『国宝』は森が俳優として新たな境地を開いた作品といえるでしょう」（前出のテレビ誌ライター）

そんな森だが、人気俳優として順風満帆だった21年に事務所移籍騒動が発覚し、世間からは大きなバッシングを受けた。

「森がそれまで所属していた芸能事務所を突然退社し、現在の大手事務所とエージェント契約を結んだことが原因です。テレビ局やCMスポンサーなどに事前連絡がなく、前事務所との契約解除が円満ではなく、森側が勝手に移籍を進めた話が報じられ、“清純派”のイメージが失墜。それを機に、メディアへの露出が激減しました」（民放関係者）

■月9ドラマで歴代ワースト視聴率を記録

いわゆる“芸能界の慣習”を逸脱したというだけで、何かスキャンダルを起こしたわけでもないのに森への世間の反応は冷たく、「真夏のシンデレラ」の視聴率は当時の月9ドラマとしてワーストを記録。「森はもう以前のポジションには戻れない」との見方もあったが、時代の流れが味方した。

「公正取引委員会と内閣官房が俳優や歌手らのマネジメント契約を巡り、芸能事務所に移籍や独立を妨害しないことなどを求める指針を共同でまとめたことがこのほど明らかになりました。これは16年のSMAP解散騒動後に元メンバーが受けた“圧力”を受けてのこともあると思いますが、森さんにとっても追い風でしょう。この間に独立や事務所移籍する芸能人が増え、もはや珍しいことではなくなりました。今の芸能界で森さんの“移籍トラブル”をとがめる人はほとんどいないと思いますよ」（芸能関係者）

もともと、森の演技力に対する業界での評価は高かっただけに、色眼鏡で見られなくった上に「国宝」の出演で箔を付けた今後は、再び民放ドラマに出演する機会も増えそうだ。

