優秀助演女優賞を受賞俳優の森七菜（24歳）が13日に都内で授賞式が行われた『第49回日本アカデミー賞』で、邦画実写初の興行収入200億円超えとなった『国宝』の好演で最優秀賞の受賞はならなかったが、優秀助演女優賞を受賞した。同作で森は、歌舞伎俳優として落ち目になった時期の主人公・喜久雄（吉沢亮、32歳）を支えた、歌舞伎俳優の娘・彰子役を演じた。「『国宝』チームからは寺島しのぶさん（53歳）、高畑充希さん（34歳）