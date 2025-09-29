この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで発信を続ける実業家・マイキー佐野氏が、「思考停止で使うな。超優秀な奴はAIをこう使いこなしています」と題した動画を公開。AIをはじめとしたテクノロジーが人間の能力に及ぼす弊害について、自身の見解と研究事例を交えて掘り下げている。



佐野氏はまず、ChatGPTなどのAIが一般生活に浸透している現状を踏まえ「便利さの影で劣化が進む」と問題提起。自発的なリサーチの機会が減ることで、あたかもAIが思考しているかのように錯覚し、利用者の思考プロセスが空洞化する危険を指摘する。



動画では、ロンドン大学やトロント大学の研究を引用し、GPSやナビの多用によって方向感覚やランドマーク記憶が希薄化する現象を紹介。続いて、電卓やスプレッドシートの普及が暗算・筆算の訓練機会を奪い、処理速度や桁感覚の低下を招いたというデータ、さらに検索エンジンの常用が「情報そのものではなく『ありか』を覚える」記憶様式（トランザクティブメモリ）を強め、検索前提の浅い記憶に偏るという研究を取り上げる。



自動化が進むほど「任せ癖」は強まる。航空分野では自動化の常態化により手動介入の練度が落ち、緊急対応が遅れるリスクが指摘されている。音楽ストリーミングのレコメンド依存では楽曲のメタ情報や歌詞の記憶が薄れる。文章作成でも、構成をAIに任せ切るほど自分で骨組みを組み立てる訓練が減り、読みにくい文章しか出てこなくなる--どれも「便利」の裏で筋力が落ちる典型だ。



知の生態系にも綻びが出る。プログラミングQ&Aコミュニティの「Stack Overflow」では、ChatGPT公開後に質問投稿が急減。人間の経験に基づく具体的な知恵の蓄積が細り、視点の多様性が失われる構図を示す。Wikipediaや各サイトの参照トラフィック減少の話題も同じ文脈だ。しかもLLMの生成物をLLMが学習する循環が進めば、情報の均質化と劣化が加速する。市場で言えば、パッシブ戦略的な運用が価値発見（リサーチ）を痩せさせるのと同じである。



「AIは何をすべきかの候補は出せるが、なぜそうすべきかの洞察は弱い」--佐野氏はそう断じ、MITの実験を紹介する。被験者を「LLM使用」「検索」「自力」の3群に分けてエッセイを書かせたところ、前頭葉など実行機能の活動はLLM群が最も低く、自力群が最も高かったという。要するに、任せるほど脳活動は鈍る。



では、超優秀な人間はどうAIを使うのか。答えは単純だが厳しい。AIは「起点」にし、結論は「自分の頭」で出す。具体的には、①仮説を先に置いてAIには反証材料と代替案を出させる、②出力は最低でも異手法・異ソースでクロスチェックする、③要約ではなく「比較」「反例」「境界条件」を必ず問う、④自分の手で簡単な計算・概算・構造化を行い、AIの骨組みを鵜呑みにしない。使うほど、自分で検算・再編集・再配置を行うのが前提だ。道具は加速装置であり、思考の代替物ではない。



最後に、佐野氏は技術を否定しない立場を明確にしつつ、デメリットを自覚した「補完利用」を勧める。リサーチ・暗算・記憶の基礎訓練は日々維持し、AIは探索の幅出しやドラフトの叩き台として徹底活用する--そのくらいの作法でようやく、便利さと劣化の両方に帳尻が合う。研究の出典や具体的な事例の射程、さらに踏み込んだ使いこなしの文脈は動画内で整理されている。本稿の内容は、AIの恩恵を取り込みつつ自分の頭を錆びさせたくない人にとって、多くの示唆を与えるはずだ。