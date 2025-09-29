この絵文字が表すドラマは？2007年に放送された大人気ドラマの令和版！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すドラマは？
意外と難しいこのクイズ。
「👨🦳🔄👧🏠💥😂」が表すドラマは一体なんでしょうか？
ヒントは、2022年に放送されたドラマです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「パパとムスメの7日間」でした！
「パパとムスメの7日間」は、2022年に放送された飯沼愛さん、長尾謙杜さん（なにわ男子）、眞島秀和さんが出演しているドラマ。
イマドキの女子高生・小梅と冴えないサラリーマンのパパ・恭一郎が事故に巻き込まれ、お互いの人格が入れ替わってしまうことから物語は始まります。
ちなみに2007年は、舘ひろしさん主演、ムスメ役を新垣結衣さんが演じ人気を博しましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部