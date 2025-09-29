この絵文字が表すドラマは？2007年に放送された大人気ドラマの令和版！

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すドラマは？

意外と難しいこのクイズ。

「👨‍🦳🔄👧🏠💥😂」が表すドラマは一体なんでしょうか？

ヒントは、2022年に放送されたドラマです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「パパとムスメの7日間」でした！

「パパとムスメの7日間」は、2022年に放送された飯沼愛さん、長尾謙杜さん（なにわ男子）、眞島秀和さんが出演しているドラマ。

イマドキの女子高生・小梅と冴えないサラリーマンのパパ・恭一郎が事故に巻き込まれ、お互いの人格が入れ替わってしまうことから物語は始まります。

ちなみに2007年は、舘ひろしさん主演、ムスメ役を新垣結衣さんが演じ人気を博しましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部