この絵文字が表すドラマは？2007年に放送された大人気ドラマの令和版！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すドラマは？ 意外と難しいこのクイズ。 「👨‍🦳🔄👧🏠💥😂」が表すドラマは一体なんでしょうか？ ヒントは、2022年に放送されたドラマです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「パパとムスメの7日間」でした！ 「パパとムスメの7日間」は、2022年に放送された飯沼愛さん、長尾謙杜さん（なにわ男子）、眞島秀和さんが出演しているドラマ。 イマドキの女子高生・小梅と冴えないサラリーマンのパパ・恭一郎が事故に巻き込まれ、お互いの人格が入れ替わってしまうことから物語は始まります。 ちなみに2007年は、舘ひろしさん主演、ムスメ役を新垣結衣さんが演じ人気を博しましたよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

