ÍÂ¼²Í½ã¡ÖÆ÷¤ï¤»·ù¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¡Ä¡Ö¸òºÝ·ÑÂ³ÊóÆ»¡×¤Çüâ¶¶³¤¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ³¤¯ ¡Èµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¡É
¡¡9·î25Æü¡¢½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢King ¡õ Prince¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÂ¼¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥À 2026Ç¯½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥§¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä´ÑÍ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ë¥×¥é¥À¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éý¹¤Î¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡¢²«¿§¤¤¥×¥é¥À¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ÆÈù¾Ð¤àÍÂ¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£King ¡õ Prince¤Î郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤ÈÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ñ¤·¤¯¤â¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï²«¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡´Ö¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ETRO¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ß¥é¥Î¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×¤Ë²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÍÂ¼²Í½ã¥ß¥é¥Î¡©¤â¤¦¤È¤Ã¤È·ëº§¤·¤Æ¥¥ó¥×¥ê²ò»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍÂ¼²Í½ãÆ÷¤ï¤»·ù¤¤¡£¡Õ
¡Ô²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³¤¿ÍÃ´¤«¤é¤·¤¿¤é¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¡Õ
¡Ô³¤¿Í¤âÍÂ¼²Í½ã¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤¤¤ë¤Î¥¨¥°w¡Õ
¡¡2023Ç¯12·î¡¢·ëº§Á°Äó¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿2¿Í¡£°ì»þ¤ÏÇË¶ÉÊóÆ»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Ç¯7·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯7·î¡¢°ìÉô¤ÇÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·îÇÛ¿®¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¸òºÝ¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÇ®°¦¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ìó3Ç¯¤Û¤É¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢5Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü´Ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤â¡¢7·î¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ÇÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤È°ã¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡King¡õPrince¤Ï»öÌ³½êÆâ¤Ç¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÇ®°¦¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¿Íµ¤¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤··ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£