“100均ダイソー”に公式キャラ誕生「だいぞう」誕生 「DAISOパトロールが大好き！」プロフィール詳細
「DAISO」を運営する大創産業は26日、DAISOの公式キャラクター「だいぞう」が誕生したことを発表した。
「だいぞう」は、2004年8月に国内外のグループ全従業員から応募のあった392点の案から誕生した。“象”をモチーフとしたキャラクターで、ブランドカラーのピンクをポイントに、鼻としっぽには大創産業のロゴのスリーアローズがあしらわれている。「お客様にお買い物の魅力やワクワクをもっと伝える」ことを目指し、“みんなの街のDAISOスタッフ”として、店舗やSNSを通して「だいぞう」の活躍が始まる。
きょう26日、公式キャラクターの誕生に先駆け、東京・DAISOアルカキット錦糸町店に、大創産業の公式アンバサダーを務めるタレントの高木悠未（高＝はしごだか）が来店。「だいぞう」の等身大フィギュアを初披露した。
きょう26日より特設サイトが開設。LINEスタンプの発売も発表した。
■「だいぞう」プロフィール
親しみやすい丸みのあるフォルムに、DAISOの「D」をかたどったポシェットがトレードマーク
名前：だいぞう
誕生日：12月5日
出身地：広島県
身長：100.3cm
体重：100.3kg
職業：DAISOスタッフ
趣味：DAISOパトロールを兼ねた旅行
好きな食べ物：りんご、こだわりのむき甘栗
ハマっていること：DAISOパトロールが大好き！最近は英語の勉強をはじめた
